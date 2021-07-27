科指面世後再創新低　港股半日跌269點　失守兩萬六關｜持續更新

內地互聯網監管風暴疊加教育行業被整頓，港股昨日何謂血洗平地，一眾科技股、教育股、物管股無一倖免。在日本奧運中港隊取得一面金牌的同時，恒指跌超過千點，全日大瀉1129點，收市報26192點。



那邊廂，美股三大指數隔晚盤中齊破頂，收市同創歷史新高，其中道指與標指均為連升5個交易日，另Tesla（美：TSLA）收市後公布上季業績，股價曾抽升3.9%，收市升幅縮窄至2.2%，報657.62美元。



【12:10】吉利暫為冠藍籌 半日漲逾半成

港股半日反覆挫269點或1.03%，中午收報25922點，跌穿兩萬六，一度插455點，最低暫見25737點，創去年11月6日以來新低。恒生科指亦跌215點或3.17%，收報6575點，恒生國指收報9201點，跌153點或1.64%。大市半日成交額1538.63億元。

科網股續受沽壓，美團（3690）半日瀉10.6%，中午收報210.6元；騰訊（0700）挫半成，收報465.5元；阿里巴巴（9988）跌4.16%，收報184.1元；小米（1810）跌0.58%，收報25.7元。

京東系續挫，京東（9618）半日跌4.3%，中午收報255.8元；京東健康（6618）再創上市新低，最低見過72.9元，大跌11.82%，中午收報73.85元；京東物流（2618）亦挫9.8%，收報27.15元。

汽車股反彈，吉利（0175）半日彈升5.3%，中午收報24.65元，暫為表現最好的藍籌；比亞迪（1211）微漲1.3%，收報220.6元；長汽（2333）升0.5%，收報32.7元。

滙豐（0005）半日大漲4.6%，中午收報44.3元。建行（0939）升2.4%，收報5.56元；工行（1398）亦升2.7%，收報4.52元；港交所（0388）則跌3.76%，收報481.2元。

【11:25】中芯、華虹半導體齊飆逾一成

恒生指數現報25963點，挫228點或0.87%。恒生科指報6619點，跌171點或2.53%。

中芯（0981）續飆11.8%，報27元；華虹半導體（1347）亦漲9.4%，報46.5元。

中資電訊股中移動（0941）微升0.7%，報49.1元。

美團（3690）續挫近9%，報215.2元。

【10:34】港股一度跌逾300點

恒指一度續瀉逾300點，低見25737點，最新報25915點，仍跌277點或1.06%。

物管股繼續受壓，碧桂園服務（6098）挫逾9%，報54.15元。融創服務（1516）挫12.4%，報16.98元；綠城服務（2869）微跌0.36%，報8.28元。

【10:24】恒指跌穿26000點

恒指跌穿26000點，挫250點或0.96%，報25941點；恒生科指最新報6603點，跌187點或2.77%。大市成交額暫為843.88億元。

滙豐（0005）撐市，股價升近4%，報44元。

【10:00】快手曾破底反彈6%

恒指暫時靠穩26200點水平，最新報26202點，升10點或0.04%。

創科實業（0669）反彈6.15%，報139.8元。

滙豐（0005）撐市，股價升逾3%，高見43.9元，最新報43.95元，升3.8%。

「三桶油」造好，中石油（0857）升4.04%，報3.35元；中海油 （00883） 升0.76%；中石化（0386）升逾3%。

快手 （01024） 早段破底低見112.2元上市新低後，股價反彈逾6%，高見121.9元，最新報118.3元，仍漲3.8%。

【09:44】內地股市開市後上揚

A股開市後上升。上證指數開市報3467點，升不足1點；現報3481點，升14點或0.41%。深成指開市報14640點，升9點或0.06%；現報14710點，升79點或0.54%。

滬深300指數開市報4924點，跌1點或0.02%；現報4934點，升8點或0.18%。

創業板指數開市報3384點，升13點或0.39%；現報3412點，升41點或1.22%。

【09:38】港股倒升58點

港股倒升58點或0.22%，報26251點；恒生科指仍跌53點或0.79%，報6737點。

【09:20】恒生指數低開180點

恒生指數低開180點或0.69%，報26011點。恒生科指低開122點或1.81%，報6667點。恒生國指開報9268點，跌86點或0.93%。大市暫成交額50.97億元。

騰訊（0700）開挫5%，報465.4元；阿里巴巴（9988）跌4.32%，報183.8元；美團（3690）平開，報235.6元；京東（9618）跌3.44%，報258元；小米（1810）微跌0.4%，報25.75元。

金融股方面，滙豐（0005）逆市上升1.5%，報43元；港交所（0388）則跌0.8%，報496元，再失「啡底股」，友邦（1299）跌0.4%，報92.5元。

中國恒大（3333）開跌8.3%，報6.15元；公司董事會決定取消特別股息分派方案。