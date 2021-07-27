港股考驗二萬六關　博反彈難度高　兩策略保平安│財經評論

港股昨日受中國監管風險而大瀉1,129點或4.1%，報26192點，一步跌穿250天線（約27200點）兼考驗二萬六關，騰訊（0700）亦跌破500關。雖然恒指14 RSI跌至約30水平之下，惟市況仍存悲觀情緒，博反彈難度甚高，只適合進取且眼明手快的投資者。



港股周四（29日）是期指結算日，投資者進入轉倉潮，投資者宜先行觀望港股去向及反彈力度，並留意走勢較強及硬淨的股份、績優股，或是獲政策扶持股份。

ATM領跌大市，騰訊跌破500關，美團亦創去年9月低位。

監管未完科網跌勢未止 ATM領跌大市

市監局等七部門印發的《關於落實網絡餐飲平台責任切實維護外賣送餐員權益的指導意見》中提及，督促平台及第三方合作單位為建立勞動關係的外賣送餐員參加社會保障，及按照國家規定參加平台靈活就業人員職業傷害保障試點，要求平台必須確保當地外賣送餐員勞動不低於當地最低工資標準。

美團（3690）回應指，已展開多輪調研，將堅決貫徹落實，其股價昨日一度急插近15%，創歷來最大跌幅，收市仍挫13.8%，報235.6元，創去年9月低位。

恒大不派特別息 股價恐再受挫

另外，國家工信部正式啟動為期半年的互聯網行業專項整治行動，聚焦擾亂市場秩序、侵害用戶權益、威脅數據安全、違反資源和資質管理規定等4大方面的8類問題，涉及22個具體場景。中概科技股繼續受壓，拼多多（美：PDD）、阿里（美：BABA）、攜程（美：TCOM）、網易（美：NTES）及百度（美：BIDU）跌幅介乎6%至14%。

恒大決定取消特別分紅方案，股價恐再下跌。

身受資金鏈緊張的恒大（3333）表示，公司董事會經充分討論，綜合考慮當下市場環境、股東及債權人權益、集團各產業長遠發展等因素，決定取消特別分紅方案。股價昨再破底，跌7.6%，報6.71元，續創四年低。如今不派特別息，股價恐再下跌。

美股再創新高 中資教育股未止跌

資金繼續追入美股，美股三大指數再創新高，道指升82點或0.2%，報35144點，納指微升，報14840點，標普500指數升0.2%，報4422點。Tesla（美：TSLA）收市後公布業績，收入及盈利超預期，首次季度純利超過10億美元，股價升2.2%，報657.62美元。

美國上市的教育中概股繼續捱沽，新東方（美:EDU）再瀉33.8%，網易有道（美:DAO）跌33.4%，高途（美：GOTU）挫約29%，教育股未宜沾手。