恒指跳水無水花　中芯國際玩撐竿跳　專家教路入市良機

晶片股今早逆市跑出。正當大市繼續大玩高台跳水﹑失守26000點﹑科指再創面世後新低之際，一眾晶片股卻大玩撐竿跳，逆市躍升。其中中芯國際（0981）飆升12%。有分析師指出，目前資金流向具有國策支持股份，亦有分析員明言不看好晶片股往後表現，若有貨可以先行食糊。



晶片股今早表現令人驚喜，中芯國際、華虹、晶門均升一成。華虹半導體（1347）揚超9%，報46.45元；早前發盈喜的晶門半導體（2878）升超一成，上海復旦（1385）升近4%。而今年年初至今，晶門半導體累升已逾3倍，表現最為強勁。

為何晶片股可以大市中，表現一枝獨秀？第一上海首席策略師葉尚志昨日接受訪問時指出，晶片行業有國策支持，相對穩健，再加上市場避險情緒逐步上升，「資金都要搵出路」，故流向有國策支持的板塊。

雖然大市低迷，科技股受壓，但仍有晶片股跑出。（01製圖）

中國或動用舉國之力扶持晶片行業

今年6月《彭博》報道，中國副總理劉鶴將領導一項關鍵計劃，以幫助國內晶片製造商克服美國制裁的影響。

報道引述知情人士透露，劉鶴已被委以新的重任，領導第三代晶片的研發和製造項目，包括擬定一系列相關金融和政策扶持措施，又指他的職責範圍橫跨貿易、金融和科技領域。

研究公司ICwise的首席分析師顧文軍稱，中國現時是全球最大晶片消費國，所以供應鏈安全是重中之重，任何一個國家都不可能控制整條供應鏈，但是舉國之力絕對比單家公司要強。

今年6月《彭博》報道，中國副總理劉鶴將領導一項關鍵計劃，以幫助國內晶片製造商克服美國制裁的影響。（Reuters）

中芯於中國地區收入逐年下降

中美貿易戰的爆發和COVID-19疫情的到來，打亂了國際晶片巨頭的產業升級和壟斷進程。國際晶片巨頭在5納米，甚至是3納米製程晶片的規模化生產上遭遇了技術困難，成本直線上升。

中芯國際作為內地晶片生產行業龍頭，晶片最先進製程是14/28納米，當中銷售額最高的55/65納米晶片佔首季收入32.8%；華虹半導體晶片最先進製程是55/65納米，僅佔首季收入4.2%。

收入方面，中芯國際收入仍遙遙領先其他行業，至於首季毛利率華虹半導體亦不相伯仲，但值得注意的是，中芯首季中國地區收入佔比僅佔55.6%，而2020年第一季度是61.6%、第四季度是56.1%，收入佔比逐季下降，歐洲收入佔比反而逐季遞增。另一邊廂，華虹半導體中國地區收入佔比高達72%，較2020年第一季度增長76.4%，其餘地區均按年減少。

中芯國際作為行業龍頭，收入仍遙遙領先其他行業。（01製圖）

據IC insight數據，中芯國際的折合8吋晶片月產能約為40萬片，遠低於台積電約270萬片的月產能。根據華虹官網數據，國內排名第二的華虹半導體月產能僅有22萬片。

未來中芯國際的任務是，擴產並提供安全可控的代工服務，保持存量、產能正常，至於突破先進工藝，並不是公司個體所能及，而是要聯合內地晶片設備、材料、IP/EDA廠商一起合作，共同突破的系統性工程。

中芯據報獲華為訂單

內地晶片主要終端市場是通訊類產品，中芯國際主要終端市場是智能手機，佔比35.2%；華虹半導體主要終端市場是電子消費品，佔比高達62%。

中芯國際主要終端市場是智能手機，佔比35.2%。（01製圖）

中芯的產品線亦觸及OLED範疇。據內媒報道，中芯國際或將以40納米工藝為華為代工生產OLED驅動芯片。華為自研的OLED屏幕驅動芯片已完成試產，預計今年年底即可正式向供應商完成量產交付，之後即有望應用到華為旗下產品中。

由於華為沒有晶圓廠，所以此款晶片需要藉助代工，該OLED驅動芯片採用40/28納米工藝，最大可能交給中芯國際生產。

伍禮賢：「有貨」的投資者可「食糊」

對於今早晶片股走勢強勁，光大新鴻基證券策略師伍禮賢就認為，主因是晶片A股表現亦相當理想，中芯A股更升超兩成，再加上國策支撐的晶片股遇上8月業績期，市場開始炒預期。

不過，伍禮賢就不看好下半年晶片股表現，預計下半年晶片短缺的情況得到舒緩，但整體處於供不應求的局面。故中芯國際在經歷兩日爆炒後，會「抖一抖」，短期跌至25元，亦是投資者的入市機會，另外料華虹半導體今年股價在40元至50元區間徘徊。

他又指，整體晶片股短期會回落，「有貨」的投資者可「食糊」，「冇貨」的投資者可靜待業績數據，會否進一步超出市場預期，如果業績前股價已經累積明顯升幅，股價再大幅向上的動力會相對有限。