劉鶴：資本市場將為中小企業發展創造好條件

今日（27日）全國「專精特新」中小企業高峰論壇在長沙召開，主題為「專精特新 成就未來」。在開幕式上，中共中央政治局委員、國務院副總理劉鶴在線致辭。

劉鶴指出，中共總書記習近平高度重視中小企業，對中小企業發展作出了一系列重要指示批示，指出「中國中小企業有靈氣、有活力，善於迎難而上、自強不息」，強調「中小企業能辦大事」。李克強總理多次部署，支持中小企業發展。過去一年，在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，中國中小企業勇立潮頭、敢於創新，克服了各種衝擊，取得可喜成績，實現快速健康發展，對國民經濟全局做出重要貢獻。

劉鶴說，本次論壇以「專精特新·成就未來」為主題，探討中小企業創新與高質量發展之路。希望與會代表和嘉賓深入交流，共謀發展良策。藉此機會，他談到三點認識和一些想法。

劉鶴多次提出要加快發展中國資本市場發展。（Reuters）

「專業化、精細化、特色化」

第一，中小企業好，中國經濟才會好。中小企業是市場的主體，是保就業的主力軍。一個普遍的規律是，中小企業發展得好的地方，經濟都很好。充滿活力的中小企業，多樣性、差異化的經濟生態，是中國經濟韌性最重要的保障。因此，中國要堅決支持中小企業的發展。

第二，「專精特新」的靈魂是創新。中國經濟發展到當前這個階段，科技創新既是發展問題、更是生存問題。中國強調「專精特新」，就是要鼓勵創新，做到專業化、精細化、特色化。各位企業家要以「專精特新」為方向，聚焦主業、苦練內功、強化創新，把企業打造成為掌握獨門絕技的「單打冠軍」或者「配套專家」。

第三，要為中小企業發展創造良好環境。企業家精神就像魚一樣，水温合適，魚就會游過來。今天各部門各地方主管中小企業工作的同志都來了，大家要真正提高服務意識和服務能力，創造良好的營商環境，培育和扶持「專精特新」企業。資本市場將為中小企業發展創造好的條件。

劉鶴希望企業家們把握中國經濟社會發展的客觀趨勢，冷靜分析形勢，從國家整體利益出發。（資料圖片）

劉鶴特別指出，實現高質量發展，中國必須堅持社會主義初級階段的基本經濟制度，堅定不移貫徹「兩個毫不動搖」，充分發揮國有經濟的作用，大力鼓勵、支持、引導非公有制經濟發展，堅定保護產權和知識產權，堅持市場化、法治化、國際化方向，創造良好的營商環境。在新的發展階段，中國統籌發展與安全的關係，目的是保護公平競爭，促進資本健康有序發展，保護消費者利益，更好服務於構建新發展格局，這客觀上也為廣大中小企業創造了良好發展環境。

劉鶴最後指出，中國社會主義市場經濟的發展方向不會改變，改革開放的大政方針不會改變，希望廣大企業家們把握中國經濟社會發展的客觀趨勢，冷靜分析形勢，從國家整體利益出發，承擔應有的社會責任，堅持專業深化，戰勝各種挑戰，努力開拓創新，真正實現高質量發展。