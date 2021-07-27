恒生科指誕辰一周年卻破底　專家：選股具代表性　走勢屬市場因素

恒生科指被呼籲為「港版納指」，ATMXJ風頭一時無兩。恒指科指成立一周年，今天卻破底跌近8%，報6249點。專家認為，恒生科指目的在於反映科技行業及其代表性，個股走勢及指數含眾多市場因素，並非恒指服務公司選股之過。



恒生指數公司於2020年7月27日推出恒生科技指數，並追蹤經篩選後最大30間於香港上市的科技企業，其選股範疇主要涵蓋與科技主題高度相關的香港上市公司，包括網絡、金融科技、雲端、電子商貿及數碼業務。

指數選股準則並會考慮合資格公司是否利用科技平台進行營運、研究發展開支佔收入之比例及收入增長。經上述篩選後， 市值最大的30隻股票將被納入成為指數成份股。

恒指科指成立一周年，今天卻破底跌近8%，報6249點。

快速納入機制為好事 溫傑：日後更多大型科企因而納入

恒生科指存快速納入機制，假設新股上市當天收市市值在現有指數成份股中排名前10，該新股將被納入指數，成分股加入一般於該新股上市後的第10個交易日收市後實施。

過去一年，京東健康（6618）、百度（9888）、快手（1024）大型科企來港上市，並因其市值夠大，透過快速納入機制納入指數之中。京東健康（6618）去年上市後翌日（即12月９日），恒指公司便公布12月22日正式將京東健康納入科指，百度又於今年4月9日正式納入科指。

光大新鴻基財富管理策略師溫傑接受訪問時表示，快速納入機制對科指來說是好事，「恒生科指成分股主要目的是涵蓋科技行業，該股份只要有足夠代表性、市值、成交便可，未來將有更多大型科技股赴港上市，快速納入才可體現指數的代表性。」

快手2月5日上市，最高炒至417.8元後回落，現處108.9元，自高位大跌近74%。（视觉中国）

個股走弱無礙代表性

快手2月5日上市，2月8日公布於2月23日正式納入科指，其後股價急炒至高見417.8元，但到納入後，股價卻反覆回落。快手計劃今年在海外市場加強推廣，虧損繼續擴大。股價現處108.9元水平，除了失守115元上市價之外，更自高位大跌近74%。

另外，汽車之家（2518）又於5月21日晉身為科指成分股，但公司股價由高位199.6元跌至91元，高低跌幅達54%。公司過去兩個月有高管相繼離任，加上同行競爭激烈，摩根士丹利認為這為公司帶來更多不確定性，預計核心業務收入減慢，只有低單位數字增長，評級由「增持」降至與「大市同步」。

問及恒生科指破底，兼部分新上市的科技股估值高企且股價波動問題，溫傑表示，2月18日科指高見11001點，其後因「殺估值」、監管陰霾，及現時市場情況之下，令其指數下跌，而部分個股基本因素走弱，實在是與選股入指數關係不大。

「恒指服務公司已做得不錯，惟一不足的只是部分科指成分股的科技水平未夠高，未達高科技標準。」他認為，恒生科指選股其實是希望指數具代表性，對估值問題已經很小心，「恒生科指都是一年而已，給予時間吧」。