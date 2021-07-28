蘋果Q3收入增36%　iPhone營收增近五成　大中華區增長顯著

蘋果公司（美：AAPL）美股盤後公布第三財季財報，公司每一個主要產品線的營收增長率均超過12%。

財報顯示，蘋果第三財季營收按年增長36%，至814億美元，市場預期732.3億美元；每股收益1.3美元，市場預期1.01美元；淨利潤按年增長93%，至217.44億美元，市場預期166.16億美元。

具體來看：第三財季iPhone營收按年增長49.78%，至395.7億美元，市場預期340.1億美元；服務營收按年增長33%，至174.8億美元，創歷史新高，市場預期163.3億美元；Mac營收按年增長16%，至82.4億美元，市場預期80.7億美元；iPad營收按年增長12%，至73.7億美元，市場預期71.5億美元；可穿戴設備、家居及配件營收按年增長40%，至87.6億美元，市場預期78億美元。

蘋果公司連續第六季度未提供業績指引。

財報顯示，蘋果公司在大中華區的季度表現依舊強勁，當季營收按年增長58%至147.6億美元；美洲地區營收按年增長近33%至395.7億美元。

蘋果公司CEO庫克表示，在全球範圍內iPhone的業績非常好，iPhone 12 Pro和iPhone Pro 12 Max銷量強勁，中國市場對iPhone 12 Pro的反應尤其強烈。此外，新品AirTag在消費者中「反響熱烈」。

蘋果公司董事會還宣佈派發每股0.22美元的現金股息。

截至美股收盤，蘋果股價跌1.49%，報146.77美元。

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