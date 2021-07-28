碧桂園服務﹕目前股價未反映公司價值　擬回購

碧桂園服務（6098）發公告，指出董事會相信現時股份的買賣價格水平，並未充分反映公司相關價值。因此視乎市場情況及屆時實際需要，可能據其於5月28日舉行的股東大會上獲得授予的回購股份一般授權，於公開市場購回不多於3.07億股（即股東周年大會日期的已發行股份總數10%）。

公司指出將遵照公司組織章程大綱及細則﹑上市規則﹑《公司收購﹑合併及股份回購守則》﹑開曼群島公司法及所有其他適用法例及法規進行購回股份。

董事會相信，購回股份反映公司對其業務的長遠前景充滿信心，最終可令公司獲益，且符合公司及股東整體利益。董事會相信，公司財政狀況穩健，能在進行購回股份的同時，維持足夠財務資源以滿足公司業績持續增長。

董事會將繼續關注市場情況，會根據上市規則第10.06條的規定在公布中期業績後，選擇合適時機，在符合上市規則情況下於公開市場購回股份。