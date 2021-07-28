內地股市個別走　創板指一枝獨秀　終止四連跌｜持續更新

港股連跌三日累瀉約2,600點，市場昨日突傳美國或限制基金投資中港，造成多隻藍籌遭大幅拋售，全日最多瀉1443點，低見24748點，收市報25086點。今早「黑期」最新反彈約400點，在25400點附近。期指結算前夕，市場或續留意中港股市資金流向情況。



【15:24】滬指四連跌 創板指一枝獨秀揚

內地股市午後個別走，滬指連跌4日，最低跌至3312點，午後跌幅收窄，收報3361點，跌19點或0.58%，成交額5,647億元人民幣。

深證成指同樣錄得4連跌，收報14086點，跌7點或0.05%，成交額7,053億元，兩市合共成交額12,700億元人民幣。

創板指一枝獨秀，終止四連跌，收報3284點，升52點或1.61%。

【15:20】恒指升逾200點

碧桂園服務（6098）午後曾飆兩成，高見61.8元，現報60.55元，仍升18.03%，成交額達22.7億元。

恒指現報25334點，升248點或0.99%，大市成交暫為2,453.67億元。

【14:06】汽車、體品股反覆向好

恒指午後再次反彈188點或0.75%，現報25275點；恒生科指報6365點，升115點或1.85%；恒生國指漲126點或1.42%，報9005.6點。大市成交額暫為2,038.64億元。

美團（3690）現反彈近半成，報203.6元；阿里巴巴（9988）亦微升0.8%，報181.3元；惟騰訊（0700）乏力仍挫2.6%，報434.4元。

李寧（2331）午後續造好，現報81.5元，升12.65%；安踏（2020）漲9.5%，報171.3元。

汽車股方面，吉利（0175）再轉升3.1%，報23.45元；比亞迪（1211）上揚2.35%，報208.8元。

【12:10】碧服回彈逾一成

港股半日乏力跌59點或0.24%，中午收25027點；科指跌1點或0.02%，收報6248點，恒生國指上揚33點或0.38%，收報8913點；大市半日成交金額1,573億元。

科技股反彈乏力，騰訊（0700）半日跌3.7%，中午收報429.4元；阿里巴巴（9988）跌0.7%，收報178.6元；美團（3690）收市前倒跌0.1%，收報193.8元，京東（9618）則升1.3%，報245.2兀；小米（1810）亦漲1.4%，收報24.7元。

舜宇光學科技（2382）半日吐5.7%，中午收報212.8元，暫為表現最差的藍籌。

連續兩日急跌的碧桂園服務（6098）半日彈升9.9%，為半日最大升幅藍籌。

滙豐（0005）半日回吐0.8%，收報42.75元；港交所（0388）跌2.5%，收報455.6元；友邦（1299）挫3.7%，收報85.95元；內銀股建行（0939）上揚0.9%，收報5.57元；工行（1398）升0.45%，收報4.47元；中行（3988）漲1.8%，收報2.78元。

【11:51】中芯國際回吐3.3%

騰訊（0700）跌幅擴大至4%，現報428.2元；美團（3690）轉跌0.05%，報193.9元；阿里巴巴（9988）亦跌0.4%，報179.2元。

藥明生物（2269）反彈6.7%，報115.2元。

中芯國際（0981）回吐3.3%，報24.7元。

恒生指數再次轉跌，現報25057點，微跌28點或0.12%。

【11:20】內地股市偏軟

內地股市偏軟，上證指數半日跌18點或0.53%，中午收報3363點；深證成指收報14073點，跌20點或0.14%；兩市半日成交額合共8,373.46億元人民幣。

滬深300指數半日則升0.04%，中午收報4753點；創業板指中午收報3267點，升34點或1.08%。

【11:14】內銀股表現靠穩 郵儲行大漲逾4%

內銀股表現靠穩，郵儲銀行（1658）大漲逾4%，招行（3968）上揚1.8%，交行（3328）升2%，農行（1288）揚1.5%，中行（3988）升1.8%。

恒指最新報25176點，升90點或0.36%，大市成交額暫為1,406.16億元，北水暫淨流出近百億。

【10:33】港股徘徊25200點水平

港股偏軟，徘徊25200點水平，最新報25216點，升130點或0.52%；恒生科指現報6350點，升100點或1.61%。

友邦（1299）跌逾3%，報86.45元。

【10:15】李寧漲逾8%

恒指再轉升67點或0.27%，報25154點。恒生科指亦轉升57點或0.93%，報6307點。成交額暫為933.32億元。

安踏（2020）上揚4.6%，報163.7元，李寧（2331）亦漲8.43%，報78.45元。

【10:10】恒指倒跌 25000點拉鋸

物管股反彈，碧桂園服務（6098）仍升7.31%，報55.05元；綠城中國（3900）微升0.23%，報8.78元。

京東健康（6618）挫4.6%，報68.3元。

騰訊（0700）回插逾3%，報430.8元；美團（3690）升幅亦收窄，報１９９元；阿里巴巴（9988）倒跌1.22%，報177.7元。

恒生偏軟，25000點拉鋸，現報25010點，跌104點或0.42%。

【10:00】恒指急倒跌

恒指倒跌近40點，報25049點。

【09:39】港股一度飆逾400點

港股明顯反彈，一度飆434點，高見25520點，最新報25375點，升288點或1.15%；恒生科指報6456點，升207點或3.31%。

美團（3690）一度彈升逾11%，高見217.6元，最新報210.2元，漲8.35%。騰訊（0700）亦一度漲至460.6元，現報451.4元，仍升1.21%。

【09:20】恒生指數高開270點

恒生指數高開270點或1.08%，報25356點。恒生科指高開148點或2.37%，報6397點。恒生國指開報9012點，升133點或1.5%。大市暫成交額86.89億元。

騰訊（0700）彈升1.12%，報451元；阿里巴巴（9988）跌0.22%，報179.5元；美團（3690）開升1.44%，報196.6元；京東（9618）亦彈3.8%，報251.2元；小米（1810）漲2.05%，報24.85元。

金融股方面，滙豐（0005）上漲2.7%，報44.25元；港交所（0388）升1.03%，報472元，友邦（1299）則跌0.9%，報88.45元。

中國恒大（3333）開升0.17%，報5.82元；恒大物業（6666）彈升2.7%，報5.3元。

碧桂園服務（6098）擬回購不超10%股份，股價隨即高開7.21%，報55元，成交額4252萬元。

和記電訊香港（0215）昨宣布中期股東應佔溢利3,100萬元，按年下跌78.77%，派發中期及特別中期股息合共派息22.08仙，股價大挫11.66%，報1.44元。