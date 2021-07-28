港股偏軟徘徊25200點水平　騰訊挫近3%　友邦挫逾3%｜持續更新

港股連跌三日累瀉約2,600點，市場昨日突傳美國或限制基金投資中港，造成多隻藍籌遭大幅拋售，全日最多瀉1443點，低見24748點，收市報25086點。今早「黑期」最新反彈約400點，在25400點附近。期指結算前夕，市場或續留意中港股市資金流向情況。



【11:14】內銀股表現靠穩 郵儲行大漲逾4%

內銀股表現靠穩，郵儲銀行（1658）大漲逾4%，招行（3968）上揚1.8%，交行（3328）升2%，農行（1288）揚1.5%，中行（3988）升1.8%。

恒指最新報25176點，升90點或0.36%，大市成交額暫為1,406.16億元，北水暫淨流出近百億。

【10:33】港股徘徊25200點水平

港股偏軟，徘徊25200點水平，最新報25216點，升130點或0.52%；恒生科指現報6350點，升100點或1.61%。

友邦（1299）跌逾3%，報86.45元。

【10:15】李寧漲逾8%

恒指再轉升67點或0.27%，報25154點。恒生科指亦轉升57點或0.93%，報6307點。成交額暫為933.32億元。

安踏（2020）上揚4.6%，報163.7元，李寧（2331）亦漲8.43%，報78.45元。

【10:10】恒指倒跌 25000點拉鋸

物管股反彈，碧桂園服務（6098）仍升7.31%，報55.05元；綠城中國（3900）微升0.23%，報8.78元。

京東健康（6618）挫4.6%，報68.3元。

騰訊（0700）回插逾3%，報430.8元；美團（3690）升幅亦收窄，報１９９元；阿里巴巴（9988）倒跌1.22%，報177.7元。

恒生偏軟，25000點拉鋸，現報25010點，跌104點或0.42%。

【10:00】恒指急倒跌

恒指倒跌近40點，報25049點。

【09:39】港股一度飆逾400點

港股明顯反彈，一度飆434點，高見25520點，最新報25375點，升288點或1.15%；恒生科指報6456點，升207點或3.31%。

美團（3690）一度彈升逾11%，高見217.6元，最新報210.2元，漲8.35%。騰訊（0700）亦一度漲至460.6元，現報451.4元，仍升1.21%。

【09:20】恒生指數高開270點

恒生指數高開270點或1.08%，報25356點。恒生科指高開148點或2.37%，報6397點。恒生國指開報9012點，升133點或1.5%。大市暫成交額86.89億元。

騰訊（0700）彈升1.12%，報451元；阿里巴巴（9988）跌0.22%，報179.5元；美團（3690）開升1.44%，報196.6元；京東（9618）亦彈3.8%，報251.2元；小米（1810）漲2.05%，報24.85元。

金融股方面，滙豐（0005）上漲2.7%，報44.25元；港交所（0388）升1.03%，報472元，友邦（1299）則跌0.9%，報88.45元。

中國恒大（3333）開升0.17%，報5.82元；恒大物業（6666）彈升2.7%，報5.3元。

碧桂園服務（6098）擬回購不超10%股份，股價隨即高開7.21%，報55元，成交額4252萬元。

和記電訊香港（0215）昨宣布中期股東應佔溢利3,100萬元，按年下跌78.77%，派發中期及特別中期股息合共派息22.08仙，股價大挫11.66%，報1.44元。