港股血洗後見超賣　趁機調整倉位　物管股回購兼盈喜│財經評論

港股兩日連遭血洗，恒指昨再大跌1105點或4.2%，報25086點，以創紀錄的成交跌至二萬五關口。恒指目前14 RSI跌至近24水平，已跌至超賣水平，隨時有反彈機會，投資者可趁反彈調整倉位，或是待回穩後才吸納個股。



市傳美國可能限制基金投資中港股票，拖累港股以創新高3606億元大成交跌市，兩日跌逾二千點，「基金股」全線急挫，散水局面明顯，「股王」騰訊（0700）亦跌近9%，美團（3690）大跌17.7%，阿里巴巴（9988）跌6.4%，就連基金愛股的信義玻璃（0868）亦大瀉近兩成。

市場超跌後料有短線反彈機會，加上恒指期貨走勢可見反彈機會增，但市場氣氛依然看淡，加上基金剛沽貨，還在觀察政策去向，投資者可先趁機博反彈，但待回穩後再作長線部署。

「股王」騰訊昨跌近9%，美團大跌17.7%，阿里巴巴跌6.4%。

物管回購兼發盈喜 下跌或為買入機會

港股全面捱沽，但不少公司認為股價不合理，擬進行回購。多隻物管股就是其中之一的板塊，並同時公布盈喜。碧桂園服務（6098）及新城悦（1755）擬回購不超10%股份，融創服務（1516）於7月27日斥資5,126.85萬港元回購281.7萬股，每股價格為17.82至18.48元。

世茂服務（0873）預期上半年純利增長不少於120%，旭輝（1995）上半年純利按年增加超55%。物管股昨日同樣大舉殺跌，但如果股價下跌為市場因素而非基本面，實為買入機會。

物管回購兼發盈喜，碧桂園服務及新城悦擬回購不超10%股份。

阿里巴巴股東信顯營運良好 盼市場予以信心

阿里巴巴雖跌穿180元，公司發布2021財年年報，董事會主席兼首席執行官張勇發佈致股東信。信中提出，阿里巴巴希望成為一家消費互聯網和產業互聯網結合得更好的公司，這是阿里巴巴走向未來非常重要的定位和方向。

年報顯示，2021財年，阿里巴巴生態全球年度活躍消費者突破了10億里程碑，達到11.3億。國內和海外消費者在阿里巴巴平台上創造了8.1萬億元的年度交易規模。作為阿里巴巴面向未來的第二增長曲線，阿里雲計算上財年銷售額超過600億元，同比增長50%，繼續在行業內保持領先地位

美企業績佳，惟美股反而倒跌，提防投資者先行在績前鎖定利潤。（美聯社）

美股可績前先鎖定部分利潤

美企業績佳，惟市場表現不濟。蘋果業績大增，第三財季總營收814億美元勝預期，接年增36%，創公司史上同期營收新高，其中iPhone銷售按年增長近50%，不過公司警告來季增速可能放緩。微軟第四財季營收462億美元，按年增長21％。

然而，美股反而倒跌，道指跌85點或0.2%，報35058點，標指跌0.5%，收市報4401點。納指盤中一度跌逾2.2%，最後下滑1.21%，收市報14660點。美股在績前高位回調，提防投資者先行在績前鎖定利潤。