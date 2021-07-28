碧桂園服務半日飆一成　物管股食正盈喜及回購　惟政策因素要留神

物管股今早一洗頹風，逆市上揚。相關行業股價能在市場逆風環境下，仍讓投資者感到點點笑意，與多隻物管股公布盈喜，或有意進行回購有關。其中藍籌股碧桂園服務（6098）表現最出眾，當日升幅近一成。雖然物管股有兩大消息力撐，但是分析員對相關股份前景存有保留，認為行業中﹑長期面臨政策風險。若有貨者應先行食糊，無貨者則待調整時才入市。



洗港股頹風 碧服半日升一成

物管行業乃是內地朝陽行業之一，其透過併購方式以維持高增長方式，獲得投資者認同，股價得以水漲船高，碧服更成為首隻晉身為藍籌股的物管股。可是近期相關股份氣勢不如往昔，既與住建部上周發布有關整頓房地產行業聲明，當中提及針對物管行業整改一些不良行業及習慣，再加上大市疲弱。相關消息弱化投資者信心，累及物管股連瀉數日。

不過行業內多間上市發出盈喜，以及有意進行回購消息公布後，頓時讓投資者拋售憂慮，追捧相關股份。今早終見曙光，股價齊飆升。碧服股價半日揚近一成；融創服務（1516）升5.16%，世茂服務（0873）升6.33%，旭輝永升（1995）升7.48%。

翻查多隻龍頭股今年表現，世茂服務股價升幅最為強勁，揚近五成，旭輝永升股價就挫超兩成。（01製圖）

盈喜期來襲「點揀好」？

盈喜消息為物管股上升的動力之一。目前11隻物管股先後發盈喜，當中合景悠活增速最強勁，高達1.5倍，行業二哥融創服務、華潤萬象及世茂服務亦不甘示弱，均有倍數式增長，而增速最慢的新城悅服務及建業新生活都有逾四成增長。

物管股相繼發盈系。（01製圖）

不過，大摩認為物管股上半年盈利平均增長60%，但中期佳績已大致反映在股價上，因各家公司已先後發布盈喜，而且大部分物管股已於3月公布5年計劃，或已上調目標，因此不預期8月公布中期業績時，會有推動股價進一步向上的消息。

大摩認為物管股上半年盈利平均增長60%。（01製圖）

業務增長「點睇好」？

從去年收入來看，碧桂園服務有母公司庇佑，穩坐行業一哥之位。（01製圖）

從去年收入來看，碧桂園服務有母公司支持下，穩坐行業一哥之位，2020年收入高達156億人民幣，不過增幅就未及世茂服務增長逾一倍。

但對比物管股主營業務物業管理方面，融創服務與旭輝永升增速就不相伯仲；而碧桂園服務就始終是行業龍頭。

對比物管股主營業務物業管理方面，融創服務與旭輝永升增速就不相伯仲；而碧桂園服務就始終是行業龍頭。（01製圖）

住建部政策「點算好」？

住建部上周發布持續開展整治規範房地產市場秩序工作文件，當中要求確保服務質素符合合約條文，公布管理費、收入、維修費，同時需確保員工權益等。大行相信政策相對溫和，中長線對行業前景感樂觀。

滙豐研究相信新政策規管物管業行為是相對溫和，行業基本面仍然強勁，相信新政策的目標是未嚴格遵守規則、較小型的企業。由於行業龍頭已採取審慎的經營指引及行為，預期根本性影響很小。

綜合三間研究機構關於物管股的最新研究報告。（01製圖）

花旗就認為上述條文主要針對非上市公司，上市公司早已全面合乎規管要求，並相信監管可有助行業更健康發展，且外判的物業管理業務並未包括在是次的條文中，該行認為行業盈利年複合增長率可達45%，明年預測市盈率23倍，反映在增長中具有價值，可候回調時買進。

不過大摩指，中央繼續要求內房股去槓桿，將會影響發展商買地能力及增長前景，間接令物管公司的在管總建築面積增長面臨下行壓力，會對行業情緒構成負面影響。

雖然住建部發聲明，但大行相信政策針對小型公司，相對溫和，中長線對行業前景感樂觀。

分析師：短期股價有上升動力

綜合內地政策及公司業務表現，寶鉅證券董事及首席投資總監黃敏碩認為，物管行業穩健，高增長、現金流強、業務變化少，從而令物管股市盈率攀高，雖然數日前股價出現回調跡象，但由於內地房地產監管持續強化，多個城市房地產調控政策不斷加碼，從而影響發展商買地能力及增長前景，由於曲線效應，物管行業亦受影響。

黃敏碩預期，由於物管股相繼發盈喜，短期股價有上升動力，但中長線有政策風險，股價會進一步整固，「有貨」投資者可趁反彈先「食糊」，「冇貨」的投資者靜待回調，再入市。