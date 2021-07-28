碧桂園服務飆近兩成　物管股食正盈喜及回購　大行料非政策目標

物管股今早一洗頹風，逆市上揚。相關行業股價能在市場逆風環境下，仍讓投資者感到點點笑意，與多隻物管股公布盈喜，或有意進行回購有關。其中藍籌股碧桂園服務（6098）表現最出眾，升幅飆近兩成收市。大行指皆因物管行業或非政策目標，而分析員亦認為物管股食正盈喜潮，股價短期有上升動力。



洗港股頹風 碧服表現最突出

物管行業乃是內地朝陽行業之一，其透過併購方式以維持高增長方式，獲得投資者認同，股價得以水漲船高，碧服更成為首隻晉身為藍籌股的物管股。可是近期相關股份氣勢不如往昔，既與住建部上周發布有關整頓房地產行業聲明，當中提及針對物管行業整改一些不良行業及習慣，再加上大市疲弱。相關消息弱化投資者信心，累及物管股連瀉數日。

不過行業內多間上市發出盈喜，以及有意進行回購消息公布後，頓時讓投資者拋售憂慮，追捧相關股份。今早終見曙光，股價齊飆升。碧服股價半日揚近一成；融創服務（1516）升5.16%，世茂服務（0873）升6.33%，旭輝永升（1995）升7.48%。

翻查多隻龍頭股今年表現，世茂服務股價升幅最為強勁，揚近五成，旭輝永升股價就挫超兩成。（01製圖）

盈喜期來襲「點揀好」？

盈喜消息為物管股上升的動力之一。目前11隻物管股先後發盈喜，當中合景悠活增速最強勁，高達1.5倍，行業二哥融創服務、華潤萬象及世茂服務亦不甘示弱，均有倍數式增長，而增速最慢的新城悅服務及建業新生活都有逾四成增長。

物管股相繼發盈系。（01製圖）

不過，大摩認為物管股上半年盈利平均增長60%，但中期佳績已大致反映在股價上，因各家公司已先後發布盈喜，而且大部分物管股已於3月公布5年計劃，或已上調目標，因此不預期8月公布中期業績時，會有推動股價進一步向上的消息。

大摩認為物管股上半年盈利平均增長60%。（01製圖）

業務增長「點睇好」？

從去年收入來看，碧桂園服務有母公司支持下，穩坐行業一哥之位，2020年收入高達156億人民幣，不過增幅就未及世茂服務增長逾一倍。

從去年收入來看，碧桂園服務有母公司庇佑，穩坐行業一哥之位。（01製圖）

但對比物管股主營業務物業管理方面，融創服務與旭輝永升增速就不相伯仲；而碧桂園服務就始終是行業龍頭。

對比物管股主營業務物業管理方面，融創服務與旭輝永升增速就不相伯仲；而碧桂園服務就始終是行業龍頭。（01製圖）

住建部政策「點算好」？

住建部上周發布持續開展整治規範房地產市場秩序工作文件，當中要求確保服務質素符合合約條文，公布管理費、收入、維修費，同時需確保員工權益等。

滙豐研究相信新政策規管物管業行為是相對溫和，行業基本面仍然強勁，相信新政策的目標是未嚴格遵守規則、較小型的企業。由於行業龍頭已採取審慎的經營指引及行為，預期根本性影響很小。

綜合三間研究機構關於物管股的最新研究報告。（01製圖）

花旗就認為上述條文主要針對非上市公司，上市公司早已全面合乎規管要求，並相信監管可有助行業更健康發展，且外判的物業管理業務並未包括在是次的條文中，該行認為行業盈利年複合增長率可達45%，明年預測市盈率23倍，反映在增長中具有價值，可候回調時買進。

而銀河聯昌證券報告，原來中國住建部昨召開新聞發布會，圍繞加快發展保障性租賃住房和進一步做好房地產市場調控工作回答記者提問，惟會上並無提及任何物管行業的內容，或意味行業非政府目標。

不過大摩指，中央繼續要求內房股去槓桿，將會影響發展商買地能力及增長前景，間接令物管公司的在管總建築面積增長面臨下行壓力，會對行業情緒構成負面影響。

雖然住建部發聲明，但大行相信政策針對小型公司，相對溫和，中長線對行業前景感樂觀。

分析師：短期股價有上升動力

寶鉅證券董事及首席投資總監黃敏碩認為，物管行業穩健，高增長、現金流強、業務變化少，從而令物管股市盈率攀高，雖然數日前股價出現回調跡象，但由於內地房地產監管持續強化，多個城市房地產調控政策不斷加碼，從而影響發展商買地能力及增長前景，由於曲線效應，物管行業亦受影響。

黃敏碩預期，由於物管股相繼發盈喜，短期股價有上升動力，但中長線有政策風險，股價會進一步整固，「有貨」投資者可趁反彈先「食糊」，「冇貨」的投資者靜待回調，再入市。