上海銀保監日內發17罰單　涉910萬人幣　建行被罰410萬元

據內媒報道，上海銀保監局日內連開17張罰單，合計910萬元（人民幣‧下同）。根據銀保監披露的罰單顯示，其中包括中國銀行（3988）、工商銀行（1398）、農業銀行（1288）、建設銀行（0939）等均在被罰之列，其中建行被罰410萬元，主要違法違規事實均涉及房地產市場。

報道指，建行共收到8張罰單，涉及旗下8家分支機構，其違法違規事實主要是個人消費貸款違規用於購房或流入樓市。還有發放不符合條件的房地產併購貸款、未根據房地產項目實際進度和資金需求發放貸款、向資本金不足的房地產項目違規提供融資、違規發放土地儲備貸款等，涉事事件的時間幾乎集中在2019年和2017年，最早可追溯至2013年3月。

此外，由於部分流動資金貸款違規流入房地產市場，農行、工行均被罰責令改正，並且罰款150萬元。建行則因以流動資金貸款形式違規發放土地儲備貸款、個人消費貸款違規用於購房、個人消費貸款違規流入股市三大違規行為被罰款110萬元。

另外，被處罰的還包括交通銀行（3328）、上海外高橋集團財務、上海農商行。其中，上海外高橋集團財務因2019年12月部分流動資金貸款違規流入房地產市場被「雙罰」，機構被罰50萬元，主要責任人被警告。

今年4月，上海銀保監局曾發佈消息稱，上海地區135家商業銀行已經完成了個人住房信貸管理專項自查工作，發現的問題涵蓋貸款用途違規、向主體結構未封頂房屋發放房貸、首付款資金核實不審慎、貸后資料收集不完整等方面。