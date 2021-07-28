大摩：Tesla仍引領全球電動汽車市場　其他競爭者還差得遠

據財聯社報道，根據摩根士丹利（Morgan Stanley）的一份最新報告，特斯拉（Tesla）在全球電動汽車市場的份額仍處於穩固的領先地位，其他競爭對手還差得遠。

報告顯示，特斯拉2021年迄今已售出382,831輛汽車，市場份額為21%。排名第二的通用汽車（General Motors）2021年的市場份額為12%，銷量達到221,486輛。大眾汽車以10%的市場份額排名第三，銷量為183,197輛。

此外，2021年6月，全球純電動汽車銷量（不包括混合動力車和插電式混合動力車）達到415,688輛，按年增長142%，較5月份的316,634輛增長31%。而特斯拉6月的純電動汽車銷量為10.6萬輛，超過了大眾和通用汽車的總銷量，市場份額也從5月的19%上升至26%。

不過，值得注意的是，通用汽車將於2021年晚些時候推出電動悍馬（Hummer）和Transit電動車型，開始大舉進軍Mini之外的電動汽車市場。與此同時，福特（Ford）Mustang Mach E2021年6月的全球銷量也達到5,971輛，僅次於特斯拉的model Y和model 3。

因此，儘管特斯拉仍是明顯的市場領導者，但隨着其他汽車製造商紛紛推出電動汽車進軍該領域，他們的實力也不容小覷。在7月26日發布「驚豔財報」股價大漲後，截至7月27日美股收盤，特斯拉股價跌1.95%，報644.78美元。