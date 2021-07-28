彭博：疫情威脅持續　聯儲局或不急於縮減大規模政策支持

鑑於新冠病毒Delta變體對美國經濟的風險越來越大，美聯儲主席鮑威爾（Jerome Powell）及其同僚可能會強調耐心，不急於縮減央行的大規模政策支持。

《彭博》7月28日報道，美國聯邦公開市場委員會（FOMC）將於周三（7月28日）結束為期兩天的政策會議，幾乎肯定將把利率維持在零附近，並重申將繼續以目前每月1,200億美元的速度購買債券。委員會將於當地時間下午2時在華盛頓發布政策聲明，鮑威爾將在30分鐘後舉行新聞釋出會。本次會議沒有安排公布資料預測。

「要有耐心的理由要大大增強，而鮑威爾是個耐心的人，」梅隆首席經濟學家Vincent Reinhart說。「他們當然擔心疫情。他們對公布的經濟資料感到滿意，但還有很長的路要走。」

最近的市場走勢也增強了推遲退出刺激措施的理由。自美聯儲6月中旬召開會議以來，10年期美國國債收益率下降，市場對通脹預期的衡量指標也走低；Delta變體對世界經濟成長可以感知到的風險令投資者感到煩惱。

FOMC已承諾繼續購買800億美元的美國國債和400億美元的抵押貸款證券，直到經濟從通脹和就業方面顯示出「顯著的進一步進展」。鮑威爾7月在美國國會證詞中表示，這個門檻「仍然遙不可及」。

圍繞減持債券機制的辯論將是會議的重點。這可能包括什麼時候開始，這個過程應該持續多久，以及鑑於房地產市場火爆，是否需要以更快的速度調整抵押債券的購買。還有一個問題是，美聯儲是否希望在加息前完成減碼程序，對於利率目前的預期是將維持到2022年底。

FOMC可能會提出一套正式的退出原則，就像上次退出資產購買計劃一樣，MacroPolicy Perspectives的總裁Julia Coronado說。

「鮑威爾將確認他們已經開始計劃圍繞減碼進行討論，」前美聯儲經濟學家Coronado說；並補充說，可能在延後三周公布的會議紀要中分享更多細節。