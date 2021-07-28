美聯儲決議前瞻：保持中性立場　縮減信號或在1至2個月內釋放

據《財聯社》報道，美國聯儲局將於周四凌晨公布利率決議及政策聲明，隨後主席鮑威爾將召開新聞發布會。本次會議不會發布經濟預測。

在經歷了偏鷹的6月決議後，對於7月的這次決議，各大機構大多數預計，美聯儲在利率政策和購債規模上都將按兵不動，並且總體保持語氣中性。關於未來收緊貨幣政策的強烈信號，美聯儲更可能會在8月的傑克遜霍爾年會或9月的下次FOMC會議上放出。同時，如果美聯儲在本次會議上出現任何暗示縮減購債的信號，都將推高美元和美債收益率，並打擊美股。

收緊政策已是大勢所趨

在6月的利率決議會議中，美聯儲總體立場被市場解讀為偏鷹。美聯儲將2021年GDP增速預期從6.5%上調至7%，將2021年PCE物價指數增速預期從2.4%上調至3.4%。

同時，在6月公布的點陣圖顯示，共有7名FOMC成員預計將會在2022年加息，而預期2023年加息的委員達到13名。這意味着超過半數的FOMC委員給出了提前加息的預期，中位數預測顯示美聯儲在2023年底前利率將上升至0.6%。

美聯儲的立場轉向，可能很大程度上受到通脹升温的影響。在美國一年多來的大放水舉措下，美國通脹升温似乎已經是不爭的事實——儘管美聯儲主席鮑威爾口頭上仍堅持稱通脹升温僅僅是暫時的。

最新公布的數據顯示，美國6月CPI按年增長5.4%，創下2008年8月以來新高；核心CPI按年上漲4.5%，創下1991年以來新高。

此外，美國5月核心PCE錄得3.4%，這已經是近三十年來的最高水平。而美國6月核心PCE將在7月30日公布，市場預計可能繼續刷新新高，升至3.7%。

這意味着美聯儲收緊貨幣政策、縮減購債規模可能已經是必然方向，但具體會在何時縮減、何時釋放信號仍有待討論。以下是各大投行對於此次會議的簡要預期。

瑞銀：美聯儲可能評估美國是否正步入縮減購債的軌道

瑞銀預計，美聯儲本周不會釋放重大訊息。

他們同時指出，鮑威爾7月中旬在國會作證時，再次強調「距離縮減購債規模還有一定距離」，這可能暗示，美聯儲可能會在本次會議上評估美國經濟是否正步入「縮減購債規模」的軌道。

瑞銀補充稱，此次會議在期權市場的隱含定價大致與過去12次會議一致，預計會議對標普500指數的影響波動幅度大致在+/-0.9%之間。

高盛：預計下次會議會釋放更多信號

高盛預計，相比於本次會議，預計美聯儲更可能在下次會議上釋放更多訊息。

到目前為止，鮑威爾始終堅稱通脹是暫時的。高盛表示，在本次會議上，他們將重點關注美聯儲對通脹前景的評論。

高盛還特別提到，美聯儲官員曾表示，他們將會「提前很多（well in advance）」發出信號，暗示將要收緊政策（Tapering）。而根據歷史先例表明，美聯儲所指的「提前很多」一般是指在正式宣佈政策前的兩次會議上會發出暗示。

而這與高盛的預期相符，即美聯儲可能會在9月發出第一次暗示、11月發出第二次暗示，然後在12月正式宣佈縮減購債規模。

此外，早在5、6月份，人們就一直在討論，鮑威爾可能會在8月份傑克遜霍爾研討會上釋放有關縮減購債規模的暗示，而在近期隨着傑克遜霍爾年會的臨近，這樣的猜測可能會捲土重來。

花旗：預計美聯儲將基本保持中立

花旗預計，美聯儲將在7月的決議會議上基本保持中立。一方面，美聯儲可能會承認將出現新一波新冠疫情，但另一方面，美聯儲仍會對美國經濟前景保持樂觀，並警惕通脹上行風險。

花旗預計，美聯儲可能就縮減購債進行詳細討論，並可能就縮減購債的性質和政策順序做出一些決定，但不會披露全部細節或時間。

花旗補充稱："我們仍看好整體風險情緒，但認為在上周市場快速企穩後，市場仍有繼續波動的空間。"

三菱東京日聯：FOMC可能會暗示支持逐步Taper

三菱東京日聯表示，總而言之，FOMC會議可能會表露出支持逐步縮減購債規模的觀點。自6月FOMC會議以來，從短期收益率曲線表現來看，市場對於美聯儲收緊政策的預期最近發生了一些逆轉，但三菱東京日聯認為，這次會議不會進一步推動這種逆轉趨勢。

同時，美國長期債券收益率已出現明顯逆轉，並跌至不符合整體基本面的極端低位。預計未來收益率可能會走高。

三菱日聯金融集團認為，假設FOMC會議結束後，縮減量化寬鬆的步伐仍在繼續，美元應該會繼續受到支撐。補充稱：「隨着頭寸調整變得更加平衡，基於我們對FOMC會議的假設，我們預計美元在目前階段的漲幅將更加温和和有限。」