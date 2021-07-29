恒指升幅收窄至逾400點　科指漲逾半成　美團彈升逾8%｜持續更新

港股連跌兩日後反彈，全日漲387點，收市報25473點。昨晚據外電報道中證監急召投行開會解釋監管政策有針對性，無意傷害其他行業；另外聯儲局表示，美國經濟朝向削減QE取得進展，首度提及買債規模。美股三大指數個別走，道指收報34930點，跌127點或0.36%；納指升102點或0.7%，收報14762點；標指跌不足1點，收報4400點。



【09:50】美團彈升逾8%

恒生指數升幅收窄，最新升482點或1.89%，報25956點。恒生科指仍升5.3%或341點，報6784點。恒生國指報9311點，升240點或2.65%。大市成交額498.46億元。

美團（3690）仍上揚8.34%，報226元，騰訊（0700）報475.6元，仍升6.35%；阿里巴巴（9988）升4.6%，報191.7元；小米（1810）微漲1.8%，報25.55元。

嗶哩嗶哩（9626）上漲10.63%，報718元；快手（1024）飆9.1%，報125.1元。

中芯（0981）上揚3.8%，報26.1元。

吉利（0175）漲4.42%，報24.8元；比亞迪（1211）升2.2%，報215.6元。

【09:45】滬指收復3400點

滬指收復3400點，開報3403點，高開42點或1.26%，最新報3402點；深證成指開報14390點，高開303點或2.16%，最新報14383點；創板指最新報3375點，高開90點或2.75%。

人行今日開展300億元人民幣逆回購操作，因今日有100億元逆回購到期，當日實現淨投放200億。

【09:20】恒生指數高開747點

恒生指數高開747點或2.93%，報26221點。恒生科指高開383點或5.96%，報6827點。恒生國指開報9375點，升304點或3.36%。大市暫成交額億103.26億元。

騰訊（0700）高開7.3%，報480點；美團（3690）飆逾一成，報230.6元；阿里巴巴（9988）升4.7%，報191.8元；京東（9618）上揚8.4%，報272元；快手（1024）飆8.1%，報124元。

金融股方面，滙豐（0005）開跌0.12%，報42.7元；港交所（0388）開報491.6元，升4.02%；友邦（1299）上揚4.7%，報92.75元；平保（2318）開升1.6%，報67元。

油價靠穩，今早油股表現，中海油（0883）微升0.9%，報7.81元；中石化（0386）跌0.28%，報3.59元；中石油（0857）升0.61%，報3.31元。

據報稱，澳博（0880）旗下的上葡京獲澳門博彩監察協調局批准近270張賭枱，今早股價高開5.2%，報7.33元；金沙中國（1928）升2.24%，報27.35元；永利（1128）升2%，報10.26元。