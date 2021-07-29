港股維持26100點水平　科指曾飆近8%　阿里健康彈近19%｜持續更新

港股連跌兩日後反彈，全日漲387點，收市報25473點。昨晚據外電報道中證監急召投行開會解釋監管政策有針對性，無意傷害其他行業；另外聯儲局表示，美國經濟朝向削減QE取得進展，首度提及買債規模。美股三大指數個別走，道指收報34930點，跌127點或0.36%；納指升102點或0.7%，收報14762點；標指跌不足1點，收報4400點。



【14:29】阿里健康反彈近19%

恒生指數升幅收窄至約700點，現報26181點；恒生科技指數升439點或6.82%，報6882點。大市成交額暫為1938.33億元。

騰訊（0700）仍漲逾9%，報487.6元；美團（3690）升7.6%，報224.4元；阿里巴巴（9988）升6.7%，報195.5元。

阿里健康（0241）最新升近19%；京東健康（6618）升16%；平安好醫生（1833）升逾6%。

【13:32】恒指升幅擴大至逾800點

午後港股升幅擴大，恒指升850點，報26324點或3.3%，國指升364點或4%，報9435點，科指報6949點，升506點或7.9%。

騰訊（0700）及美團（3690）皆升一成。

至於已公布中期業績的百威（1876）逆市跌3.7%，報22.15元。

【12:10】港股半日升698點

港股期結日半日高開高走，中午收報26172點，升698點或2.74%，恒生科指漲436點或6.77%，收報6879點，恒生國指升300點或3.31%，中午收報9371點，半日大市成交額1,446.68億元，北水暫時淨流出約22億元人民幣。

一眾科技股亦高開高走，騰訊（0700）中午收報484.6元，半日升8.4%；阿里（9988）收報195.5元，漲6.7%，美團（3690）收報226.8元，飆升8.7%，小米（1810）收報25.65元，升2.2%，京東（9618）飆10.8%，收報278元，網易（9999）揚11.88%，收報157.3元。

阿里健康（0241）半日反彈16.4%，中午收報12.22元，暫為表現最好的藍籌。

碧桂園服務（6098）半日亦反彈9.4%，收報66.35元。

港交所（0388）半日大升4.3%，中午收報493元；有報道指只要符合上市要求，中國將繼續允許中國公司在美國上市。

汽車板塊亦反彈，比亞迪（1211）漲升7.2%，收報226.2元；吉利（0175）回升6.5%，收報25.3元；長汽（2333）勁飆10.46%，收報34.85元。

【11:15】港交所升逾4%

港股再轉升697點或2.74%，報26171點；恒生科指報6906點，升463點或7.19%；大市成交額1,232.86億元。

騰訊（0700）漲近9%，美團（3690）飆9%，阿里巴巴（9988）上揚6.6%，京東（9618）更飆逾一成一。

港交所（0388）上揚4.3%，報492.8元。盈富基金（2800）亦反彈2.54%，報26.7元。

友邦（1299）上漲3.2%，報91.4元；平保（2318）升0.8%，報66.5元。

長汽（2333）上漲9.35%，報34.5元。

【10:20】港股多個板塊反彈

港股多個板塊反彈，物管股普遍向好，雅生活服務（3319）上揚7.77%，報31.9元；旭輝永升服務（1995）漲8.5%，報15.8元；碧桂園服務（6098）漲5.9%，報64.25元；奧園健康（3662）上升1.9%，報4.95元。

體品股漲跌不一，滔搏（6110）漲5.6%，報10.18元；安踏體育（2020）則跌0.41%，報171.4元；非凡中國（8032）升2.32%，報1.32元；特步國際（1368）則吐1.6%，報11.12元。

半導體板塊上揚，上海復旦（1385）上升10.45%，報26.95元；華虹半導體（1347）漲7.1%，報46.85元；中芯國際（0981）升4.4%，報26.25元。

滙豐（0005）逆市偏軟跌1.17%，報42.25元；建行（0939）跌2.7%，報5.41元。

恒生指數維持升幅逾400點，最新報25919點，升445點或1.75%；恒生科指漲360點或5.6%，報6804點；大市成交額暫為859.76億元。

【09:50】美團彈升逾8%

恒生指數升幅收窄，最新升482點或1.89%，報25956點。恒生科指仍升5.3%或341點，報6784點。恒生國指報9311點，升240點或2.65%。大市成交額498.46億元。

美團（3690）仍上揚8.34%，報226元，騰訊（0700）報475.6元，仍升6.35%；阿里巴巴（9988）升4.6%，報191.7元；小米（1810）微漲1.8%，報25.55元。

嗶哩嗶哩（9626）上漲10.63%，報718元；快手（1024）飆9.1%，報125.1元。

中芯（0981）上揚3.8%，報26.1元。

吉利（0175）漲4.42%，報24.8元；比亞迪（1211）升2.2%，報215.6元。

【09:45】滬指收復3400點

滬指收復3400點，開報3403點，高開42點或1.26%，最新報3402點；深證成指開報14390點，高開303點或2.16%，最新報14383點；創板指最新報3375點，高開90點或2.75%。

人行今日開展300億元人民幣逆回購操作，因今日有100億元逆回購到期，當日實現淨投放200億。

【09:20】恒生指數高開747點

恒生指數高開747點或2.93%，報26221點。恒生科指高開383點或5.96%，報6827點。恒生國指開報9375點，升304點或3.36%。大市暫成交額億103.26億元。

騰訊（0700）高開7.3%，報480點；美團（3690）飆逾一成，報230.6元；阿里巴巴（9988）升4.7%，報191.8元；京東（9618）上揚8.4%，報272元；快手（1024）飆8.1%，報124元。

金融股方面，滙豐（0005）開跌0.12%，報42.7元；港交所（0388）開報491.6元，升4.02%；友邦（1299）上揚4.7%，報92.75元；平保（2318）開升1.6%，報67元。

油價靠穩，今早油股表現，中海油（0883）微升0.9%，報7.81元；中石化（0386）跌0.28%，報3.59元；中石油（0857）升0.61%，報3.31元。

據報稱，澳博（0880）旗下的上葡京獲澳門博彩監察協調局批准近270張賭枱，今早股價高開5.2%，報7.33元；金沙中國（1928）升2.24%，報27.35元；永利（1128）升2%，報10.26元。