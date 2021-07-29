傳中國出手安撫市場　港股今期結　選股再出發│財經評論

港股今日期結，昨夜傳中證監出手安撫市場，舒緩市場悲觀情緒，恒指夜期急彈近800點，港股反彈可延續，如博反彈的投資者可睇位食糊，同時亦可趁機執倉，要留意今日成交，並要明白中國監管仍在，短期反彈是修正前期跌幅，股份估值修復確是需時。



恒指昨反彈387點至25473點，恒指夜期再急彈近800點。據《彭博》報道，有傳中證監昨晚召集主要投資銀行的高層召開線上會議，試圖緩解市場對北京打壓民辦教育行業的擔憂，會上談及教育部門的政策是有針對性，無意傷害其他行業的公司。中證監沒有就此置評。

《新華社》發文指，近日出台的平台經濟、教育培訓等行業的監管政策，都是促進行業規範健康發展、維護網路數據安全和保障社會民生的重要舉措，並非是針對相關行業的限制和打壓，而是有利於經濟社會長遠發展。

美國中概股大幅反彈，今日港股科技股料亦可跟勢彈，昨夜騰訊、美團其ADR升7%及11%，科技股急跌後回穩，料帶動港股升勢，惟要留意成交表現。要知道監管仍在，估值修復的路途仍是漫長，長線投資者可待業績後部署。

據彭博報導，有傳中證監昨晚召集主要投資銀行的高層召開線上會議，試圖緩解市場對北京打壓民辦教育行業的擔憂，無意傷害其他行業的公司。

物管股頻發盈喜 餐飲疫後收復

物管股再發盈喜，旭輝永升（1995）預期中期純利按年增加超55%，雅生活（3319）預期中期利潤按年增長不低於45%，遠洋服務（6677）預期溢利按年增長不低於60%。可留意新希望服務（3658），公司發布盈喜，預期今年上半年錄得溢利按年增長超過80%，而市盈率（PE）僅得14倍，昨大升24.6%。

啤酒餐飲股表現於疫後收復，百威亞太（1876）上半年收入達34.8億美元，按年增長26%，純利約5億美元，按年增長1.7倍。百勝中國（9987）第二季度淨利潤按年增加37%至1.81億美元，總收入為24.5億美元，按年升29%。

百威亞太上半年收入達34.8億美元，按年增長26%，純利約5億美元，按年增長1.7倍。

聯儲局暗示減買債 惟時機未到

美國聯儲局在議息會議中首次深入討論縮減買債的時機、節奏和組成等，但未有為展開削減買債步伐訂下具體時間表。鮑威爾預計，美聯儲未來將以同樣的速度削減美國國債和住房抵押貸款支持證券（MBS）。

美股道指昨跌127點或0.4%，報34903點，納指升0.7%，報14762點，標普500指數微跌，報4400點。美國10年債息反應不大，處1.2厘水平。