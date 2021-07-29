中央出口兼出手　好友反擊恒指升逾800點　惟專家籲當心死貓彈

港股好友捱打多日後，終於借勢反擊並且相當成功。港股全日飆升逾800點，重奪26300點。好友今日打出如此飄亮一仗，與先後傳出中證監出手安撫市場﹑人民銀行向市場淨投放200億元人民幣，及官方媒體《新華為》發文指監管有利行業發展好消息有關。

雖然今日大市有如此亮麗表現，可是期指低水及北水繼續沽貨，有分析師認為只屬短線反彈而非轉勢訊號，後市走勢將視乎明日（30日）是否可以收復250周平均線（26987點），否則後市將在23000點至26900點區間徘徊。



港股重上26300點

連日重傷的港股今日終見曙光，恒指高開逾700點，收市升841點，報26315點。多個板塊大幅反彈，尤其如騰訊（0700）、美團（3690）等科技股，科指收報6958點，升逾515點。

中央成功救市，大市成交額2,541.22億元，但低於昨日成交金額2,813億元，北水亦續走資，港股通今日錄得約46億元淨流出，較昨日（28日）淨流出133億元已大幅減少，暫錄連續9日淨流出。而恒指當月期貨及下月期貨均處於低水位，市況回暖，究竟是全面轉牛，還是一次「死貓彈」？《香港01》訪問了分析師，認為科技股或屬短線反彈，非轉勢訊號，內地政策亦不跟市況走，監管陰霾尚未除，料後市在呢個區間徘徊。

鄭昆侖：科技股或屬短線反彈 非轉勢訊號

對於早前恒指大瀉，善恆證券策略師鄭昆侖形容為「典型挾空倉」格局，除了ATMXJ跌勢強勁之外，其他跌幅更猛的個股如萬國數據（9698）、新東方（9901）等，其在本周初連續兩日跌幅更達到29.62%及51.59%，不過他指出其反彈力度遠遠高於ATMXJ。萬國數據今日收市報62.5元，全日升幅達到24.25%；而新東方盤中更一度飆近13%，收市仍漲13.47%，報18.2元。惟鄭昆侖補充，此乃現象實屬短線反彈，並不是一個明確的轉勢訊號。若持有科技股的投資者，可考慮博短線反彈，或再作調整。

至於後市走勢，鄭昆侖認為，恒指要短線重上28000點並非易事，適逢恒指期結及月結，今日港股大幅反彈是否有力，需有待下周一觀察再作部署。至於被問到除了科網板塊外，反觀舊經濟板塊或成為資金避難所，他補充指，「或可留意中電信（0728），該股表現相對跑贏大市，而且在大市跌勢的情況亦沒有跟跌，大市反彈時有得升。」

富昌證券聯席董事譚朗蔚料後市在23000點至26900點區間徘徊。（高仲明攝）

譚朗蔚料後市在23000點至26900點區間徘徊

對於此次中央出手又出口安撫市場，行業面臨的監管風險是否會減少？富昌證券聯席董事譚朗蔚就認為，內地政策不會轉向，政策亦不跟市況走，多個行業面臨的監管風險不會減少，再加上恒指當月期貨及下月期貨均處於低水位，可見市場並不看好下月市況，因此今日港股反彈只是一次「死貓彈」，投資者或可趁此輪反彈出貨。

譚朗蔚又指，明日（30日）市況相當關鍵，若恒指仍未衝破250周線（即26987點），即上升動力不足，料後市將在23000點至26900點區間徘徊。再看今日長城汽車（2333）、舜宇光學（2382）、贛鋒鋰業（1772）升勢強勁，且沒有政策風險，投資者可待此3隻股回調時入市，直言「好過博科技股」。