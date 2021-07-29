科指面世滿周歲　原地踏步　令人唏噓慨嘆｜許繹彬

總括整個七月份而言，港股走勢就如近日熱門話題的奧運高台跳水一樣「直落無水花」，以「股災」來形容近日大市表現亦不為過。恒生指數在本周二（27日）一度失守25000點大關，跌至2010年7月的水平，更甚是自2008年10月雷曼事件之後，近13年以來首見連續兩個交易日收跌超過千點，兩天合計共插2,235點，成交更大破香港開埠紀錄，多達3,612億港元，北水繼續呈現淨流出的現象，看來不再為港股作護航。

在是次「股災」中，大部份科技及醫藥股跌至52周新低，連帶防守力及盈利穏定的物管股亦被洗倉，無一倖免，而新股新貴快手（1024）亦已跌穿招股價。以ATMX為首的科技股指數，在交易所剛滿周歲，卻將全年的升幅全部蒸發，確實令人唏噓慨嘆，事關去年此指數或相關的科技股，在疫情下令港股添上無限色彩，更為全城帶來「歌舞昇平」的氣氛；但今年卻又是因科技股為市場帶來一片「愁雲慘霧」，可謂「成也科技，敗也科技」。

大市急插原因眾說紛紜，市場更有傳跌市元兇之一，是美國禁止基金投資在美上市的中概股，拖累此類股份在美跌至體無完膚。由於市場憂慮美方會有進一步行動，蔓延至禁止投資在香港上市的中資股，令大市雪上加霜；加上國內監管風波停不了，從而令外資作出大逃亡，有「要錢唔要貨」之說。

筆者認為，港股已跌至人心惶惶的水平，在大跌市創出成交新高，相信是因斬倉盤帶動所至；儘管周三（28日）作出反彈，但暫只能視作技術性反彈，因為北水作為主要港股動力來源，昨天仍然錄得淨流出133億，除非北水突然轉向，由淨流出變為淨流入，而港股能重上26100企穏，否則大市可能仍會在25100至25800的區間內徘徊，投資者現階段暫要保持冷靜，並可趁機分注吸納交易所（0388），因為相信若大市企穏其股價可能有望跑贏大市。

【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗