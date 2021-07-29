恒隆上半年扭虧賺逾22億元　基本純利按年增11%　派息0.18元

恒隆地產（0101）公布，截至今年六月底，業績扭虧為盈，中期純利達22.35億元，去年同期則虧損25.37億元；若撇除物業之淨重估收益後，基本純利上升11%至22億元，派中期息0.18元。

期內，集團收入升19%，至49.75億元；營業溢利亦升19%，至36.3億元，集團指，上半年及去年同期並無物業銷售收入入賬，所有收入及利潤增長均來自物業租賃業務。

業務方面，恒隆地產整體租賃收入上升19%至49.75億元，認為內地市場錄得強勁的租賃收入增長，足以抵銷香港業績的跌幅。內地方面，整體租戶銷售額按年增加逾1倍，比去年下半年升一成，物業租賃收入和營業溢利，按人民幣計分別上升33%和40%。

本港物業收入跌12%

香港方面，受疫情影響，集團繼續為部分租戶和行業提供租金寬減措施，以保障商戶的長遠生計。期內香港物業收入跌12%至16.8億元，其中香港商舖收入跌14%；辦公樓跌8%；住宅及服務式寓所跌17%；出租率分別是97%、88%及56%；營業溢利則減少11%至13.95億元。

另外，恒隆集團（0010）亦扭虧，中期賺15.08億元；去年同期錄得15.95億元虧損；未計物業之公允價值，基本純利按年增12%至14.98億元；派中期股息0.21元。