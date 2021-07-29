花旗﹕監管壓力致恒指下挫　7隻港股成首選

花旗發表報告表示，由於市場擔心部份行業面臨內地監管政策風險，港股近期出現回調跡象，並挑選出在內地監管壓力下中港市場最新首選股名單，對以下股份評級「買入」。

花旗從過去五年數據，恒生指數本輪周期累積升幅，今已蒸發60%。過去五年，恒指於2016年12月22日曾跌至21574點（去年3月23日則低於21696點）。假設大市跌至過去五年的低谷，即仍有約15%下行空間。不過此非該行基本情預境測。

不過，花旗預測，今年恒指每股盈利預計上升15.8%，明年上升12.1%，明顯優於2016年按年下跌12.5%及2020年下跌21.5%。料恒指明年市盈率為10.9倍，市賬率1.1倍，與歷史平均水平的10.5倍市盈率及1.1倍市賬率相近。

花旗挑選在內地監管壓力下首選港股。（01製圖）

市場過度擔心VIE架構監管風險

因大部份中資互聯網企業均採取可變利益實體（VIE）結構，花旗認為，市場已過度擔憂內地互聯網企業的VIE結構監管風險，指課後輔導行業商業模式或潛在影響社會穩定，而且對現有教育系統帶來挑戰。

該行指，許多內地互聯網公司已經展示了其研發及發展實力，並開創更先進的創新商業模式，而內地互聯網巨頭正在探索晶片設計、人工智能算法及自動駕駛技術的研發，將有利於中國經濟的未來發展。

該行又指，雖然對內地持續收緊互聯網行業的監管，但其指導方針或政策的實施都是為規範企業混亂運營狀態，並促使行業長期更健康及合理發展。