百勝中國： 原材料價格開始反彈　調整價格抵銷成本上升

百勝中國（9987）今日公布第二季業績，截至6月底止第二季，期內收入為24.5億美元，按年增加29%；淨利潤為1.81億美元，按年增加37%。每股盈利0.43美元，按年增長22.8%。

近日，內地仍加強監管外賣行業，並保障送餐員的待遇及權益，而百勝中國仍有自己的送餐騎手平台和與外賣平台合作。百勝中國首席執行官屈翠容表示，內地加強監管外賣行業對集團沒影響，「因為集團有60%與外賣平台合作，而外賣平台只是提供流量給公司，而40%是靠公司的應用程式。」她強調，全部騎手也是旗下員工，只送肯德基和必勝客的餐食物。

屈翠容：公司對外包騎手待遇較好

她續指，內地加強監管外賣行業餐員對外賣送是好事。公司一直對騎手規管嚴格會定期抽查和購買保險，確保外包公司的質素。公司上海外包騎手薪金更較最低工資高２倍，工作量又不多，認為公司對外包騎手待遇較好。

業績報告指出，董事會預期原材料價格上升將帶來不利影響，可能在今年後期造成通脹壓力，工資上漲亦將導致今年下半年的利潤率承壓。楊家威解釋指，上半年原材料價格相對溫和，大約有7%左右的跌幅。不過，原材料價格已開始反彈，料年尾會造成通脹壓力，調整價格為抵銷成本的其中一部份，會控制價格上升低於通脹的水平。另外，為了減少成本，集團將會把減少使用塑料包裝，並轉用環保包裝。

雖然國內未出現區域性疫情爆發，但交通樞紐的人流仍較2019年低出三成。楊家威相信，交通樞紐復甦仍需要一段時間。