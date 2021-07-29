美國績佳股表現分化　強弱互現要留神│財經評論

美國多隻科企業績公布後表現卻無反應，甚至下跌，可見績佳但未能再成為股價催化劑，意味市場是否已反映利好因素為一大觀察位，而可幸的是，晶片股仍是資金寵兒。



美股進入業績高峰期，美國巨企業績亮麗，惟對來季業績抱有懷疑。Facebook（美：FB）第二季度收入290.8億美元，按年增長56%勝預期，增速為2016年以來最快。第二季度淨利潤為103.9億美元，按年增長1倍。不過，Facebook展望下半年總收入增速將連續顯著放緩。

Facebook展望下半年總收入增速將連續顯著放緩。

美巨企預告來季業績或放緩

蘋果（美：AAPL）上季業績收入按年增36%至814億美元，純利增長93%至217.44億美元；每股盈利倍增至1.3美元。蘋果次季收入、盈利同時超預期。不過，同樣地，蘋果在業績會議上表示，零件供應緊張，將影響來季度iPhone和iPad銷售，令收入增長放慢，但仍有「強勁」的兩位數成長。

另外，微軟（美:MSFT）公布第四財季業績，盈利及營運收入表現都超乎市場預期。微軟第四財季營收462.6億美元，按年增長21%，純利165億美元，增長47%，遠超市場。分部收入方面，智能雲業務營收173.8億美元，按年增長30%，生產力與業務流程事業部門季度營收147億美元，按年增25%。公司預計第一財季智能雲計算營收為164億美元至166.5億美元，生產力部門收入為145至147.5億美元，同時預計2022財年的利潤率將會擴大。這意味來季收入按月持平或倒退。

受惠廣告業務復甦，谷歌母公司Alphabet（美：GOOG）第2季純利大增1.6倍至185.3億美元，營收為618.8億美元，按年增長62%。谷歌首席財務官Ruth Porat表示，谷歌第三季度的營收增長推動力可能會減弱，不過這一情況或許也會有所改善，尤其是美國的疫情還未結束，仍有為數不少的新冠病例在持續增長，現在預測長期趨勢還為時過早。

受惠廣告業務復甦，谷歌母公司Alphabet純利和收入大增，但第三季卻存不確定性。

晶片股強勁 AMD挑戰新高

高通（美︰QCOM）上季收人按年增長63%至80億美元，高於市場預期。期內，高通晶片業務收入為64.7億美元，按年增長70%。IoT業務收入按年升83%至近14億美元；技術許可收入增長43%至14.9億美元。公司預計，2021財年第四季度營收84至92億美元，在GAAP會計準則下攤薄後每股收益為1.78至1.98美元。

AMD（美：AMD）第二季營收達38.5億美元，按年增長99%，Non-GAAP淨利潤為7.78億美元，按年增長260%。公司預計2021年第三季度的收入約為41億美元，按年增長約46%，按季升6.4%。AMD股價績後挑戰高位，並大升7.6%。

美股現於高位整固，要留意巨型科企業績佳但未能再成為股價催化劑，加上早前市場極度集中於巨型科企，要提防回調風險，反而晶片動力十足，或可暫成避風港。