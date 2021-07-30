美股｜指數齊升　Robinhood 首日上市跌8%　滴滴狂飆11%

美股三大指數齊升，備受關注的股票交易應用程序Robinhood 上市首日收盤下跌逾 8% 至每股 34.82 美元。中概股周四表現一般，唯澄清了私有化傳聞的滴滴（DIDI）大升11%，美國上市的熱門港股預托證券股價普遍低過本港收市價。



美股收市，道指升153.6點或0.44%至35084.5點；標普 500 指數升18.51點或0.42% 至 4419.15點，納指上漲 15.68點或0.11% 至 14778.26。

Robinhood 在納斯達克上市開盤價為每股 38 美元，接近其招股價範圍的低端，在日間下跌多達 10% 並收於 34.82 美元左右後，Robinhood 的市值由 320 億美元，跌到約為 290 億美元。

科技股亞馬遜（AMZN）盤後公布財報並在市後交易中大跌超過6%；Pintrest（PIN）第二季度活躍用戶量低於華爾街預期，盤後交易時段股價一度跌16%。

美國上市的熱門港股預托證券股價普遍低過本港收市價，美團（MPNGY）跌1.87%折合港幣收報224元；騰訊（TCEHY）跌2.13%，折合港幣收報481.5元；阿里巴巴（BABA)折合港元報191.8元，跌2.76%