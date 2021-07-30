新冠疫情累美國經濟萎縮近20%　創歷史紀錄

周四美國政府數據顯示，美國經濟由在2019年第四季度峰值，至2020年次季期間，創紀錄地萎縮了19.2%，證實了新冠疫情導致的衰退是有史以來最嚴重的一次。

不過，從疫情低迷中復甦的速度同樣令人震驚。美國商務部經濟分析局表示，2020年第二季度至第四季，美國經濟以18.3%的歷史性平均速度反彈。

2020年3月，為減緩第一波新冠病毒感染，美國強制關閉非必要業務使經濟陷入困境，並導致創紀錄的2,236.2萬人失業。美國政府提供了近6萬億美元的疫情救助，美聯儲將其基準利率下調至近零水平，並通過每月購買債券向經濟注入資金。

美國國家經濟研究局上周宣佈，美國經濟在2020年2月至4月陷入為期兩個月的衰退，是該國曆史上持續時間最短的經濟衰退，但對各個部門造成了巨大沖擊。

大規模的財政刺激、美聯儲的超寬鬆貨幣政策和新冠疫苗接種使經濟活動得以恢復，二季度美國GDP已高於疫情前的水平。美國政府還表示，2020年經濟萎縮了3.4%，而不是之前估計的3.5%，但這仍然是自1946年以來最大的GDP降幅。

雖然經濟增長可能在二季度見頂，但經濟學家仍預計美國今年GDP將增長7%左右，這將是1984年以來最強勁的表現。

國際貨幣基金組織（IMF）將美國2021年和2022年兩年經濟增長預測上調至7.0%和4.9%，較4月份的預測分別提高了0.6和1.4個百分點。