港股再瀉逾500點　美團大挫逾7%　長汽逆市漲近半成｜持續更新

美國次季國內GDP按年增長6.5%，遠低於預期的8.4%增幅，同時紓緩了聯儲局的「收水」憂慮。隔晚美股三大指數造好，道指曾創出35171點即市歷史新高，收報仍升153點或0.44%，收報35084點；標指同樣破頂，曾升至4429點，收報4419點；納指亦曾漲0.66%，收市報14778點。



「五窮六絕七翻身」為香港股市傳統智慧，今日來到港股月結日，其表現又會否好似昨日那麼勇彈逾800點？無論如何，港股「七翻身」似乎不太可能。今早「黑期」跌跌近330點，在25920附近，港股今早升勢似乎無力,下試二萬六。



【11:51】恒指續瀉逾500點

港股午市前跌逾500點，最新報25736點。

【11:24】港股大跌逾400點

港股最新跌426點或1.62%，報25888點；恒生指數跌236點或3.4%，報67227。

美團（3690）大挫6.8%，報212.8元；阿里巴巴（9988）亦挫4.9%，報187.7元。

【10:26】教育股大幅回吐

恒指跌幅收窄至約180點，現報26131點。

東岳集團（0189）創歷史新高，飆升逾9%，最新報15.28元，成交額6.55億元。

體育用品股回吐，李寧（2331）跌6.37%，報80.1元；安踏（2020）吐2.64%，報169.4元。

碧服（6098）吐逾3%，報62.4元。

銀娛（0027）跌1.8%，報51.55元；金沙（1928） 一度破底低見26元，跌0.75%，報26.6元。另外，永利（1128） 跌1.87%；美高梅（2282）跌0.2%，新濠 （00200） 跌近2%。

恒大系股份今早再下挫，中國恒大 （3333）股價仍在尋底，今早一度跌超一成，創2017年以來新低，現仍跌7.6%，報5.35元；恒大汽車（0708）跌6.11%，報11.68元；恒大物業 （6666） 跌2.58%，報5.29元。

教育股今早再度出現大幅調整，思考樂教育（1769）昨日彈逾四成，今早一度大跌16.7%，低見1.84元，現造1.91元，仍急插13.6%，成交金額2,300萬元。新東方（9901）插7.9%。

【09:51】ATMJ跌幅擴大

恒指維持跌幅逾300，現報25980點，再失26000點大關。恒生科指跌幅擴大，跌255點或3.7%，報6703點，大市成交額326.38億元。

ATMJ跌幅擴大，騰訊（0700）跌2.56%，報479.4元；美團（3690）一度瀉逾6%，低見213.4元，現報217.6元，仍跌4.7%；阿里巴巴（9988）挫4.06%，報189.3元；京東（9618）亦跌3.2%，報274.2元。

京東健康（6618）回吐11.3%，報75.6元；阿里健康（0241）瀉10.4%，報11.54元。

【09:31】內地股市全線向下

滬指開報3398點，低開13點或0.4%；深證成指開報14482點，低開32點或0.22%；創板指開報3454點，低開5點或0.16%。

【09:20】恒生指數低開272點

恒生指數低開272點或1.04%，報26042點。恒生科指低開133點或1.92%，報6824點。恒生國指開報9287點，跌128點或1.37%。大市暫成交額44.66億元。

騰訊（0700）回吐0.89%，報487.6元；阿里巴巴（9988）跌3.5%，報190.4元；美團（3690）開跌4.1%，報190.4元；京東（9618）挫2.5%，報276元；小米（1810）跌1.54%，報25.5元。

金融股方面，滙豐（0005）微跌0.6%，報42.65元；港交所（0388）跌1.3%，報493.6元，平保（2318）跌0.22%，報67.4元；友邦（1299）則升2.66%，報94.5元。

中電信（0728）微微高開1%，報3.14元；中電信回歸A股後，中電信集團持股比將由原來的70.89%，降至62.82%。