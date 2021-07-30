港股月結日瀉354點　北水淨流出縮至16億元　全月恒指累跌2866點

美國次季國內GDP按年增長6.5%，遠低於預期的8.4%增幅，同時紓緩了聯儲局的「收水」憂慮。隔晚美股三大指數造好，道指曾創出35171點即市歷史新高，收報仍升153點或0.44%，收報35084點；標指同樣破頂，曾升至4429點，收報4419點；納指亦曾漲0.66%，收市報14778點。



「五窮六絕七翻身」為香港股市傳統智慧，今日來到港股月結日，其表現又會否好似昨日那麼勇彈逾800點？無論如何，港股「七翻身」似乎不太可能。今早「黑期」跌跌近330點，在25920附近，港股今早升勢似乎無力，下試二萬六。



【16:10】恒指月結日收市報25961點

港股「七翻身」未果，恒指月結日收市報25961點，全日瀉354點或1.35%；恒生科指挫177點或2.56%，收報6780點；恒生國指跌182點或1.94%，收報9233點。大市成交額達1,896.35億元，北水淨流出15.95億元。

重磅科技股大幅回吐，美團（3690）全日瀉5.9%，收市報215元，成交額104.98億元；騰訊（0700）收市報479元，跌2.64%，成交額達192.88億元；阿里巴巴（9988）亦挫4.2%，收報189元；小米（1810）跌2.12%，收報25.35元；京東（9618）跌2.33%，收報276.6元。

金融股靠穩，滙豐（0005）全日升0.35%，收報43.05元；友邦（1299）升1.14%，收報93.1元。內銀股方面，建行（0939）漲0.19%，收報5.42元；工行（1398）跌0.7%，收報4.32元； 中行（3988）無升跌，收報2.7元。港交所（0388）亦微跌0.8%，收報496元。

地產股向下，龍湖集團（0960）全日瀉7.5%，收報36.25元；華潤置地（1109）挫6.8%，收市報26元。

海底撈（6862）跌勢未減，全日挫5.2%，收報29.2元，成交額6.52億元。

萬洲國際（0288）全日漲3.7%，收報6.44元，成交額達4.26億元。

【15:00】美團跌幅收窄至逾7%

恒指跌幅略為收窄，現報25805點，跌510點或1.94%，恒生科指報6705點，跌252點或3.63%，恒生國指報9156點，跌259點或2.75%。大市成交暫為1,455.38億元。

美團（3690）跌幅收窄至逾7%；騰訊（0700）跌近3%；阿里巴巴（9988）跌逾4%。

啤酒股下跌，其中潤啤（0291）跌逾6%；百威亞太（1876）跌3%，報21.65元；青啤（0168）跌逾9%，報59.6元。

【13:24】恒指午後跌幅擴大

港股在午後跌幅擴大，最新報25673點，跌641點，科指跌327點，報6631點，國指報9106點，跌309點。

騰訊（0700）跌4.8%，報468.2元，美團（3690）跌9%，報207.8元，小米（1810）跌4%，報24.85元，阿里（9988）跌5.4%，報186.6元。

【12:10】ATM拖累大市跌362點

恒生指數半日跌553點或2.1%，中午收報25762點，恒生科技指數跌4.2%，報6664點，國指收市報9141點，跌273點或2.91%。大市成交額達970.7億元。

ATM領跌，美團（3690）半日跌8.4%，中午收報209.2元；阿里巴巴（9988）跌5.47%，收報186.5元；騰訊（0700）跌3.9%，收報472.6元，三股合共拖累大市362點。

金融股逆市穩，友邦（1299）升1.4%，收報93.3元；滙豐（0005）升0.11%，收報42.95元。

汽車股吉利（0175）半日上揚0.78%，收報25.75元；比亞迪（1211）漲1.13%，收報233.6元。長汽（2333）亦飆5.87%，收報37元。

【11:51】恒指續瀉逾500點

港股午市前跌逾500點，最新報25736點。

【11:24】港股大跌逾400點

港股最新跌426點或1.62%，報25888點；恒生指數跌236點或3.4%，報67227。

美團（3690）大挫6.8%，報212.8元；阿里巴巴（9988）亦挫4.9%，報187.7元。

【10:26】教育股大幅回吐

恒指跌幅收窄至約180點，現報26131點。

東岳集團（0189）創歷史新高，飆升逾9%，最新報15.28元，成交額6.55億元。

體育用品股回吐，李寧（2331）跌6.37%，報80.1元；安踏（2020）吐2.64%，報169.4元。

碧服（6098）吐逾3%，報62.4元。

銀娛（0027）跌1.8%，報51.55元；金沙（1928） 一度破底低見26元，跌0.75%，報26.6元。另外，永利（1128） 跌1.87%；美高梅（2282）跌0.2%，新濠 （00200） 跌近2%。

恒大系股份今早再下挫，中國恒大 （3333）股價仍在尋底，今早一度跌超一成，創2017年以來新低，現仍跌7.6%，報5.35元；恒大汽車（0708）跌6.11%，報11.68元；恒大物業 （6666） 跌2.58%，報5.29元。

教育股今早再度出現大幅調整，思考樂教育（1769）昨日彈逾四成，今早一度大跌16.7%，低見1.84元，現造1.91元，仍急插13.6%，成交金額2,300萬元。新東方（9901）插7.9%。

【09:51】ATMJ跌幅擴大

恒指維持跌幅逾300，現報25980點，再失26000點大關。恒生科指跌幅擴大，跌255點或3.7%，報6703點，大市成交額326.38億元。

ATMJ跌幅擴大，騰訊（0700）跌2.56%，報479.4元；美團（3690）一度瀉逾6%，低見213.4元，現報217.6元，仍跌4.7%；阿里巴巴（9988）挫4.06%，報189.3元；京東（9618）亦跌3.2%，報274.2元。

京東健康（6618）回吐11.3%，報75.6元；阿里健康（0241）瀉10.4%，報11.54元。

【09:31】內地股市全線向下

滬指開報3398點，低開13點或0.4%；深證成指開報14482點，低開32點或0.22%；創板指開報3454點，低開5點或0.16%。

【09:20】恒生指數低開272點

恒生指數低開272點或1.04%，報26042點。恒生科指低開133點或1.92%，報6824點。恒生國指開報9287點，跌128點或1.37%。大市暫成交額44.66億元。

騰訊（0700）回吐0.89%，報487.6元；阿里巴巴（9988）跌3.5%，報190.4元；美團（3690）開跌4.1%，報190.4元；京東（9618）挫2.5%，報276元；小米（1810）跌1.54%，報25.5元。

金融股方面，滙豐（0005）微跌0.6%，報42.65元；港交所（0388）跌1.3%，報493.6元，平保（2318）跌0.22%，報67.4元；友邦（1299）則升2.66%，報94.5元。

中電信（0728）微微高開1%，報3.14元；中電信回歸A股後，中電信集團持股比將由原來的70.89%，降至62.82%。