港股考驗二萬六關　回穩看科技股　績佳盈喜股尋寶│財經評論

港股開市回吐，跌近270點，報26046點。港股目前未能言穩，今再考驗二萬六關，投資者宜靈活走位，並留意北水動向。展望八月業績期而至，投資者可於留意績佳及盈喜股，尋求優質公司。



昨日外媒報導，滴滴考慮私有化以安撫監管部門及補償投資者損失，惟其後遭滴滴否認，中概股昨日反彈乏力。恒指昨重上二萬六關，騰訊（0700）、阿里（9988）、美團（3690）等科技股超跌後反彈，惟北水昨仍走資46億元，三者今開市跌逾3%。

至於物管股再有喜訊，綠城管理（9979）公布截至2021年6月30日止六個月中期業績，期內收入約10.81億元人民幣，按年增長32.64%，持續經營業務歸屬公司股東的淨利潤約為2.7億元人民幣，按年增長82.8%。同時，佳兆業美好（2168）發盈喜，預期上半年淨利潤增長均超過70%。

北水昨仍走資46億元，科技股未回穩，騰訊、阿里、美團三者今開市跌逾3%。

樂享互動盈喜兼回購 日本城母公司派特息

另外，二線科技股樂享互動（6988）亦發盈喜，預期截至今年6月底止半年溢利按年升不少於50%，扣除匯兑損失後純利按年增不少於逾80%。同時，又擬回購不超過公司已發行股份總數10%之股份。

國際家居零售（1373）全年純利增加68.9%至2.55億港元，公司建議派發末期股息每股11仙及特別股息每股4.2仙，以慶祝日本城30周年，合共15.2仙，而連同中期息每股9仙，全年股息合共每股24.2仙。以昨日收市價2.99元計，股息率達8厘。

日本城母公司國際家居零售全年純利增加68.9%至2.55億港元，兼派特別息。（鄧詠中攝）

亞馬遜季績兼指引遜預期 提防美股高位回吐

美國第二季（GDP）增長6.5%，大遜預期的增8.4%，同時，多間美國巨型科企表示來季業績表現不濟，昨於《美國績佳股表現分化 強弱互現要留神│巨子股評》一文之中提及，美股需提防回調風險。

亞馬遜（美︰AMZN）公布業績，第二季收入1130.8億美元，按年升27%，雖然連續三季突破1,000億美元，惟低於市場預期的1,152億美元，同時，亞馬遜預計第三季度銷售額將於1,060億美元至1,120億美元之間，按年增長10%至16%，遠低於普遍預期的1,192億美元，意味收入按季倒退，盤後股價大跌7.5%。

美股道指及標指雖然盤中曾創新高，不過自亞馬遜業績公布後，美股期貨立即倒跌，納指期貨更跌1.3%，標普期貨亦跌0.7%。