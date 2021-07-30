美銀：央行數字貨幣比現金更有效　或在未來完全取而代之

美國銀行（Bank of America）在最新發表的一份研究報告中稱，中央銀行數字貨幣（CBDC）是「比現金更有效的支付系統」，而且未來完全有可能取代現金。



《財聯社》報道，這份報告出爐之際，各國央行對CBDCs的興趣正在高漲。區塊鏈基礎設施平台Bison Trails此前進行的一項調查發現，大約80%的央行正在探索涉及CBDC的用例，其中40%已經測試了概念驗證程序。

美國銀行表示，CBDC的採用是「不可避免的」，理由是現金的作用下降，私營部門越來越多地使用區塊鏈技術，對貨幣失去控制，以及CBDC具有促進經濟的潛力。該行還指出，沒有推出自己數字貨幣的中央銀行可能會看到人們對其貨幣的需求減少。

另一方面，針對CBDC可能與銀行存款競爭、刺激銀行擠兑和損害個人安全的擔憂，該報告強調了央行「非常謹慎的做法」。

該研報稱，CBDC之所以有資格成為貨幣，是因為它「允許價值儲存，並且是賬户單位和交換手段」，可以將它們與「不符合標準的加密貨幣」區分開來。由於它們可以交易，它們可以被看作是一種資產類別。

此外，美國銀行還稱，CBDC可能會降低對穩定幣的需求，並指出後者「在市場壓力時期可能會導致加密貨幣對法定貨幣的擠兑，並帶來實質性的金融穩定風險」。

最近幾個月，美國銀行加大了提供更多加密貨幣服務的承諾，並探索加密貨幣的潛力。CoinDesk本月早些時候查看的一份備忘錄顯示，該銀行成立了一個專門研究加密貨幣和相關技術的團隊。此外，它還批准了一些客户的比特幣期貨交易，其大宗經紀部門已經開始為歐洲對沖基金的加密貨幣交易所交易產品（ETPs）進行清算和結算。