港股曾瀉逾600點　盈富基金隨大市向下跌近2%

港股今日表現疲弱，曾大跌逾600點，一度失守25800點。其中跟縱恒指走勢的盈富基金（2800），曾低見26.16元。最新報26.34元，跌1.86%。

盈富基金今年初起突然成為市場人士關注對象，與美國政府宣布美國投資者不能投資受制裁的中資股有關。由於中國海洋石油（0883）﹑中國移動（0941）及中國聯通（0762）三隻藍籌股，乃受美國政府制裁，加上盈富基金的信託人道富環球正是美國企業，因此先表示會從今年1月11日起，不再投資在三隻受到美國制裁的藍籌股。有關決定引起不少市場人士批評，金管局前總裁任志剛更明言，若盈富基金未能緊貼恒指，道富便不適合出任盈富管理人。

其後道富環球改變原先立場，重新制入受美國政府制裁的三隻藍籌股。惟其決定仍遭到金管局狠批，明言就算事件並無對盈富基金投資者造成實質影響，卻引起市場造成不必要混亂。金管局指出一直與盈富基金監督委員會，及與道富緊密溝通及跟進事件。道富指出會重新在管理盈富基金過程中按需要買賣所有恒指成份股。

今次事件引起市場人士關注盈富基金經理人會否出現轉變。在今年5月時，曾有報道指出金管局已委任獨立第三方就盈富基金進行審計，並就是否更換管理人及可行做法作研究。報道亦有引述金管局回應指出，當局及盈富基金監督委員會一直有就事件與道富溝通及跟進。若監督委員會決定需要更換經理人，當局相信他們會小心評估及審視不同人選。

事件在昨日（29日）有更進一步發展。盈富基金指出根據與美國有關最新披露，尤其是基金單位不得在美國，或向美國境外的「美國人士」要約或發售，即任何美國公民﹑合法永久居民﹑根據美國或美國境內任何管轄區法律組建的實體，或美國境內的任何人，而且美國人士概不得申請或購買任何基金單位，不論是否依賴於美國證券法或其他法律的任何豁免。

文件提醒身為美國人士的單位持有人注意，對於美國人士而言，盈富基金並非合適投資工具。若美國人士在2022年6月3日後仍持有任何基金單位，則美國法律可能會阻止他們出售或其他方式買賣基金單位。

道富指出從過戶處記錄顯示，由美國人士持有的盈富基金佔比非常少，又指出盈富基金的日常營運及盈富基金單位持有人利益不受到影響。

積金局指出，對非「美國人士」的強積金計劃成員並無影響。據積金局了解，相關強積金受託人，較早前在其網頁已向計劃成員發出通知，提醒計劃成員須評估投資風險。

積金局指出，不時提醒強積金受託人必須履行受信責任，包括審視強積金基金服務提供者，是否持續執行其職能，如投資經理有否按照基金投資目標進行投資及有良好風險管理，並確保資訊流通及保持強積金基金穩定性，以保障強積金計劃成員利益。