大宗商品價格續創十年新高　盤點全球各國中的贏家和輸家

據財聯社報道，隨着全球從新冠疫情大流行中逐漸復甦，能源、金屬和食品價格在年內紛紛大漲，這令許多大宗商品出口國在過去七個月的時間裏獲益匪淺，而那些大宗商品進口國則面臨着越來越沉重的採購成本壓力。

2021年以來，整體的大宗商品價格已經上漲了逾20%，彭博大宗商品現貨指數（Bloomberg Commodity Spot Index）現已刷新了10年來的最高位，並有望連續第四個月上漲。其中，「大宗商品之王」油價的漲幅更是高達約50%，現金充裕的大型石油公司和礦企巨頭正通過派息和回購向股東返還數十億美元資金。

幾乎沒有分析師預計大宗商品市場的漲勢會很快逆轉，許多業內人士對未來價格的前景充滿樂觀。在近期，全球極端天氣已推動咖啡和蔗糖等商品升至多年來的新高。一些分析師同時預計，供需平衡趨緊將很快給銅價帶來新一波的上升動能。

對於俄羅斯和沙特阿拉伯等全球最主要的能源出口國來說，這預示着好日子正在降臨。

根據媒體對近45個國家的調查，阿拉伯地區的石油和天然氣出口國料將成為年內大宗商品價格變動的最大贏家。與2020年相比，阿聯酋和卡塔爾的淨出口增長對GDP的帶動有望達到逾10個百分點，沙特緊隨其後。

五大輸家國位於亞洲

大宗商品出口國2021年的收益將輕鬆地掩蓋掉去年的損失，當時由於疫情蔓延，全球原材料需求受到沉重打擊。據估計，2021年將有5,500億美元從大宗商品進口國轉移到出口國，幾乎是去年價格崩潰時2,800億美元轉移的兩倍，資金流動方向大致是反向。

美國可能面臨220億美元的損失，不過相較於其高達21萬億美元的年經濟產出數字來說，這只是九牛一毛。在過去十年裏，該國幾乎已經能在能源方面獨立自主，這主要歸功於其頁岩油和天然氣產量的大幅增長。

而相比之下，中國、日本和大部分西歐國家將受到相對更為明顯的打擊，因為它們的大宗商品進口成本將被迫大幅增長。

當然，在榜單的最下方，五個最大的輸家都將集中在亞洲。越南和孟加拉國等國將遭遇燃料和食品價格上漲的雙重壓力。

根據聯合國的數據，在過去的13個月內，糧食價格一直在上漲，目前已接近了2011年以來的最高水平。這對於一些中東及北非國家也可能帶來挑戰。在那裏，從麪包到肉類的成本提高，有可能引發類似10年前「阿拉伯之春」的抗議活動，包括飽受內戰困擾的也門以及蘇丹、突尼斯和阿爾及利亞，這些國家最近都因生活水平下降而發生了大規模抗議。