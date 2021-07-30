中央最新經濟政策：支持新能源汽車及碳中和　完善境外上市制度等

中央政治局今日（30日）開會，分析研究當前經濟形勢，部署下半年經濟工作，由中共中央總書記習近平主持會議。會議提及重點發展新能源汽車、碳中和，及完善境外上市制度等方面。

新能源汽車方面，會議要求，挖掘國內市場潛力，支持新能源汽車加快發展，加快貫通縣鄉村電子商務體系和快遞物流配送體系，要統籌有序做好碳達峰、碳中和工作，盡快出台2030年前碳達峰行動方案，堅持全國一盤棋，糾正運動式「減碳」。做好電力迎峰度夏保障工作。

企業境外上市方面，會議提及要防範化解重點領域風險，落實地方黨政主要領導負責的財政金融風險處置機制，完善企業境外上市監管制度。

住房政策方面，會議指出，堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，穩地價、穩房價、穩預期，促進房地產市場平穩健康發展。加快發展租賃住房，落實用地、稅收等支持政策。

落實三孩生育政策

三孩政策方面，會議指，推進基本養老保險全國統籌，落實三孩生育政策，完善生育、養育、教育等政策配套。

貨幣政策方面，會議指穩健的貨幣政策要保持流動性合理充裕，助力中小企業和困難行業持續恢復。要增強宏觀政策自主性，保持人民幣匯率在合理均衡水平上基本穩定。

另外，會議提出，要做好大宗商品保供穩價工作，抓好秋糧生產，確保口糧安全，穩定生豬生產。