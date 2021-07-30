本港第二季經濟增長放緩至7.5%　政府：經濟前景仍有不確定

政府統計處今日（30日）公布，今年第二季本地生產總值按年升7.5%，主要因為內部及對外需求均明顯增加，至於今年首季則為8%；上半年合計，實質本地生產總值按年增長7.8%。

經季節性調整而作相連季度比較的本地生產總值，在今年第二季較上季實質下跌1%。

按本地生產總值各個主要組成部分分析，第二季私人消費開支按年升6.5%，首季的升幅為2.1%；政府消費開支第二季升2.9%，今年首季升7%；本地固定資本形成總額第二季按年增幅達23.7%，升幅較第一季的4.8%明顯為高。

本港第二季經濟增長放緩至7.5%。（資料圖片）

同期，按國民經濟核算定義計算，貨品出口總額與上年同期比較錄得20.3%的實質升幅，而第一季的升幅為30.1%。按國民經濟核算定義計算，貨品進口繼今年第一季上升22.9%後，在第二季實質上升21.4%。

服務輸出在今年第二季與上年同期比較實質上升2.6%，而第一季則下跌7.3%。服務輸入在今年第二季實質上升8.4%，而第一季則下跌12%。

發言人：第二季經濟復蘇仍然不平衡

政府發言人表示，二零二一年上半年合計，實質本地生產總值按年增長7.8%。經季節性調整後，第二季實質本地生產總值較上一季輕微下跌，主要反映貨物出口在第一季增長異常強勁後略為放緩。

發言人指，第二季經濟復蘇仍然不平衡。雖然貨物出口表現強勁並超越二零一八年同期的高峰，但受環球疫情影響旅遊業仍然停頓。與消費相關的活動雖呈進一步改善，但仍明顯低於衰退前的水平。因此，社會必須努力實現更廣泛的疫苗接種，為達致更全面的經濟復蘇創造條件。

發言人表示，按主要開支組成部分分析，受環球需求轉強支持，整體貨物出口按年強勁擴張。服務輸出回復溫和升幅。本地方面，在本地疫情減退及勞工市場改善下，私人消費開支增長加快。隨着營商氣氛好轉，整體投資開支加速增長，儘管比較基數偏低也是相關因素。

展望未來，環球經濟復蘇在短期內應繼續支持香港的貨物出口，雖然增幅或較今年上半年異常強勁的表現有所放緩，服務輸出也應持續增長。然而，更具傳染性的2019冠狀病毒病變種病毒在全球多地傳播，繼續為環球經濟前景帶來不確定性。其他風險因素，如中美關係、地緣政治緊張局勢，以及主要央行貨幣政策立場的變化，也值得關注。本地方面，疫情穩定及消費券計劃將有助刺激消費氣氛，並為與消費相關行業提供支持。政府會密切留意情況。