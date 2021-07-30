中央經濟政策出爐　呢幾個行業獲力撐　一文看清最新「國策股」

今時今日要投資港股，總要跟緊內地國策最新趨勢。中央政治局今日（30日）開會，部署下半年經濟工作。會議提及支持發展新能源汽車、碳中和，及落實三孩政策等方面，惟會議提及要促進房地產市場平穩健康發展。本文盤點最新「國策股」，投資者可以趁周末逐一檢視一番。

新能源汽車股

新能源汽車方面，會議要求，挖掘國內市場潛力，支持新能源汽車加快發展，加快貫通縣鄉村電子商務體系和快遞物流配送體系。

新能源汽車股的比亞迪（1211）股價年內表現，跑贏小鵬汽車（9868），而今日北水淨買入最多的個股亦有比亞迪。

碳中和概念股

碳中和方面，要統籌有序做好碳達峰、碳中和工作，盡快出台2030年前碳達峰行動方案，堅持全國一盤棋，糾正運動式「減碳」。做好電力迎峰度夏保障工作。

碳中和概念股除了福萊特玻璃（6865）股價升幅不足一成，明顯跑輸同業。其他公司股價增長動輒高中兩位數升幅，當中陽光能源（0757）及龍源電力（0916）更揚九成。另外，發改委擬建立尖峰電價機制，並稱為儲能創造更大發展空間，同時促進新能源加快發展。

三孩概念股

三孩政策方面，會議指，推進基本養老保險全國統籌，落實三孩生育政策，完善生育、養育、教育等政策配套。

三孩政策雖然推出不久，但三孩概念股今年普跌，惟好孩子國際（1086）股價升超七成，錦欣生殖（1915）就微挫逾7%。

另外，亦要留意住房政策方面，會議指出，堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，穩地價、穩房價、穩預期，促進房地產市場平穩健康發展。加快發展租賃住房，落實用地、稅收等支持政策。