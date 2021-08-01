陳茂波：本月中公布全年經濟增長預測　料高於5.5%

財政司司長陳茂波今（1日）接受電台訪問時表示，政府將於本月中公布全年經濟增長預測，預計會超出《財政預算案》公布的5.5%。他又呼籲市民接種疫苗，期望9月底前接種率達七成，令疫情受控，爭取盡快通關，現時會透過消費券推動經濟。

陳茂波表示，内地政策目標為持續穩定發展，而且其經濟底子堅實、增長快，對内地市場非常看好。香港不但作為國際金融中心，而且政策穩定，對一些需要境外融資的內地公司而言，香港無疑是一道防火牆及試驗田。

550萬名市民今可領取首批消費券

首批消費券今日派發，約550萬名在首兩周以電子方式成功登記的市民，今天已陸續收到第一張、2000元的消費券。陳茂波在網誌上分享，指今早已利用消費券到茶餐廳用餐及便利店購物，形容過程「快靚正」。

他表示，電子消費券有助推動本港電子支付平台的深化應用，為本港經濟下一階段的發展賦予更大動能。他指，過去數月，四間儲值支付平台合共已新增超過120萬個消費者帳戶，接受電子支付的商戶亦增加逾2.8萬個。

陳茂波指，今早已利用消費券到茶餐廳食早餐和便利店購物，過程暢順。

綠債研增零售部分讓市民參與

陳茂波又指，從財政措施到金融服務的發展，也全力朝著讓市民感受到、分享到和受惠到的方向推進。無論電子消費券這種全民受惠的舉措，抑或支援臨時失業人士的百分百擔保個人特惠貸款計劃，甚至通脹掛鈎債券、銀色債券以至年金產品，都是在這個思路下推展出來。

他透露，未來計劃繼續發行的綠色債券，即使以機構投資者為對象、以基建及工程項目為依據的產品，也研究增設零售部份，冀讓廣大市民也能參與其中。