數碼港舉辦機甲大師青年挑戰賽　培養下一代對STEM興趣

首屆機甲大師青少年挑戰賽（香港站）小學組決賽昨天（7月31日）假數碼港圓滿結束，最終由聖文德天主教小學勇奪冠軍。

賽事由數碼港社群成員ASK Idea (Hong Kong) Limited、香港電腦教育學會、DJI Education聯合主辦、數碼港合辦，並由政府資訊科技總監辦公室支持。比賽一共吸引了16間學校參加，近百名小學生於擂台上一較高下。

機甲大師青少年挑戰賽去年首次引入香港，首屆中學組比賽共吸引到50間學校參加，今年更首次開展小學組比賽，以配合數碼港學院擴大服務對象至中、小學生的一系列暑期活動，為有志投身創科產業的學生及早裝備，並進一步加強STEM教育，由更早階段培育創科人才。而第二屆中學組比賽將於年底舉行，共有80間學校參賽。

賽事糅合電競及機械人競技，教導學生機械、5G技術、編程知識等，考驗學生的臨場反應、團隊協作和解決問題的能力，對象為香港小四至小六學生。各團隊需要經歷賽前培訓、校內特訓及熱身賽事，利用編程自行組裝參賽機械人，為自己的機甲團隊製定出戰策略。比賽採用對戰形式，結合地面機器人和空中機器人，培養下一代對STEM（科學、科技、工程和數學）的興趣，激發學生的創造力及創意思維。

帶隊老師︰機械人比賽 助同學從小認識編程等知識

小學組冠軍由聖文德天主教小學奪得，代表鄭同學表示，優秀的團隊協作是致勝關鍵，能夠與隊友合力勝出比賽非常開心，而父母亦有到場觀賽支持。而帶隊的陳老師指出學校相信人工智能的應用將日漸增加，因此鼓勵學生組隊參加，希望同學透過比賽有所成長︰「機械人比賽着重解難能力和工程計算，能夠發掘學生學業以外的才能，提升他們的自信心，更有助同學從小認識編程及機械人組裝等知識，促進香港青少年科技發展。」

數碼港電競及青年組高級經理梁德明表示，數碼港一直致力推動創科及電競業界的發展， 為香港培育更多創科及電競專才。數碼港未來將會繼續加強 STEM 教育，為中、小學生引入更多不同活動，為他們帶來更有趣及互動的學習體驗，讓他們學以致用，為培養未來創科人才打好基礎。