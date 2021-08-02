日本政府退休投資基金持美國國債權比重降至35%

數據顯示，全球最大的養老基金﹕日本政府退休投資基金（Japanese Government Pension Investment Fund- GPIF）在截至3月底的財政年度，創紀錄地削減了其投資組合中美國國債的權重。

《新浪財經》報道，最新的數據分析顯示，作為全球最大養老基金，在截至3月30日的12個月裏，GPIF將美國國債佔其所持外債的比例從此前的47%降至35%。

該基金已經進行了一年多的新投資計劃，減少了對日本政府債券的依賴，並將重點轉向回報率更高的股票和海外債券。分析顯示，這一轉變主要是通過增持歐洲主權債券，而不是在下跌的市場中出售美國國債。上財年，GPIF對法國、意大利、德國和英國債券的配置都至少增加了1.7個百分點。分析發現，計入匯率和債券價格波動的影響後，這些證券的購買總額為5.72萬億日圓。

儘管GPIF對其投資組合的年度變動鮮有評論，但鑑於其總投資高達約1.7萬億美元，即便是很小的調整也會對全球市場產生影響。一些策略師認為，由於長期表現不佳，這家養老金巨頭可能尋求削減美國國債。其他人則表示，這可能是偶然的，因為該公司正通過調整全球指數的權重來降低風險。

數據顯示，GPIF截至上個財年海外債券的回報率為7.1%，而富時羅素（FTSE Russell）剔除日本的世界政府債券指數（World Government Bond Index）的回報率為5.4%。這是四年來相對於基準股指的最強勁表現。