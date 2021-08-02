恒指轉跌逾百點　騰訊、美團挫近4%　中芯逆市漲逾半成｜持續更新

港股踏入八月為「業績期」，多家企業將會公布中期業績，而本周重磅業績包括有滙豐（0005）、恒生（0011）、阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）等，可留意股價表現。今早「黑期」彈升150點，料在二萬六爭持。



【10:03】恒生指數轉跌143點

恒生指數最新跌143點或0.55%，報25817點；恒生科指跌90點或1.33%，報6690點；大市成交暫為401.37億元。

騰訊（0700）轉跌3.7%，報461.4元；美團（3690）亦跌3.7%，報207元；阿里巴巴（9988）漲0.05%，報189.1元。

中芯國際（0981）漲逾半成，報28.6元；華虹半導體（1347）漲6.5%，報52.25元。

【09:45】港股二萬六爭持

恒生指數開市後一度倒跌51點，見25910點，現爭持於二萬六，報25982點，升21點或0.08%。

汽車股集體上漲，小鵬汽車（9868）上漲逾11%，報166元；比亞迪（1211）亦飆6.6%，報254.8元；吉利（0175）揚4.2%，報27.05元；長汽（2333）升2.7%，報38.35元。

資源股贛鋒鋰業（1772）飆逾半成水，報175.5元；江西銅業（0358）揚0.7%，報16.42元；洛陽鉬業（3993）升1.4%，報5.76元。

【09:20】恒生指數高開93點

恒生指數高開93點或0.36%，報26054點。恒生科指高開10點或0.15%，報6791點。恒生國指開報9258點，升25點或0.27%。大市暫成交額23.14億元。

騰訊（0700）開跌0.6%，報476元；阿里巴巴（9988）績前平開，報189元；美團（3690）揚0.9%，報217元；京東（9618）亦漲0.9%，報279.2元；網易（9999）飆升3.5%，報160.9元；旗下網易雲音樂已通過港交所上市聆訊。

金融股方面，滙豐（0005）將公布業績，股價微低開0.12%，報43元；港交所（0388）今日起調高股票印花稅，股價開報510.5，升近3%；友邦（1299）漲0.75%，報93.8元；平保（2318）升0.51%，報68.5元。

恒騰網絡（0136）今早復牌，開報4.5元，飆升31.6%；昨晚通告指，恒大（3333）將向騰訊（0700）等以每股3.2元出售恒騰網絡共11%股份，總代價32.5億元。恒大今早高開2.2%，旗下恒大物業（6666）微升0.9%，報5.57元。

毛記葵涌（1716）高開逾14%，報1.18元；林日曦昨晚宣布辭任所有職務，並悉數出售持有股份，又指辭任原因非打算移民。

小鵬汽車（9868）高開近8%，報162元；上月交付8,040輛智能車，按年增長2.28倍，按月增長22%， 創下公司最高月度交付紀錄。