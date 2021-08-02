恒地舉辦虛擬派對　向員工送出200萬元禮物抽獎｜溫多娜手記

一班打工仔最開心會係乜嘢？梗係得到老闆獎勵，兼同兼工們一齊開Party喇。恒基兆業地產就係日前（7月23日），舉行了一場別開生面的午間員工派對「Henderson Virtual Summer Party」，來自總部 IFC 國際金融中心、中環環球大廈、上環金龍中心、北角友邦廣場，以至外勤人員，超過1,300名員工參與。期間更有管理層和員工在問答環節短片粉墨登場，與眾同樂，同時藉問答遊戲，讓員工加深了解公司最新發展。

疫情下恒基利用創新科技和網絡，在保持社交距離下，可透過虛擬派對，連繫各區辦公室以至公司上下。員工當日安坐辦公室，享用由美麗華酒店預備的餐盒，同時透過電腦屏幕和手機，欣賞各部門派出精英玩遊戲較勁。

恒基主席李家傑稱，期望活動為同事打氣之外，也可了解集團的多元化以至中港內地發展，大家目標一致，定必能再創佳績。另一位主席李家誠透露，有份參與設計遊戲項目，包括短片問答環節，讓同事藉此分享恒基過去一年的成果。在疫情挑戰下，未來繼續積極創新，尋求突破。

派對當日大抽獎，合共向員工送出總值超過200萬元的禮物，兩位主席更送上驚喜，私人加碼送出10萬元現金獎。