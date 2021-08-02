恒生中期少賺4%至87.7億元　派第二次中期息1.1元

恒生銀行（0011）公布截至今年6月底止中期業績，期內股東應佔溢利按年減少4%至87.67億元，派第二次中期息1.1元，上半年合共派息2.2元。

該行指出期內稅前溢利減少3%至102.98億元，營業溢利減少8%至102.23億元。

該行又指出，扣除預期信貸損失及其他信貸減值提撥變動前營業收入減少10%至173.26億元。

截至今年6月底，普通股權一級資本比率為15.8%，一級資本比率為17.4%，總資本比率為18.9%。

淨利息收入按年跌20%

恒生指出期內淨利息收入為118.83億元，按年減少20%，與不利的利率環境抵銷資產負債表增長及賺取利息之不均資產上升5%帶來的影響。與去年同期相比，淨利息收益率收窄45個基點至1.51厘，淨息差為1.43厘，按年收窄35個基點。

該行又指出，期內非利息收入為54.43億元，按年升24%。其中淨服務費收入增加17%至37.09億元。

信貸損失方面，期內預期信貸損失及其他信貸減值提撥為3.39億元，按年減少81%或14.21億元，而整體預期信貸損失結餘維持穩定。

該行指出，截至今年6月底止，總減值貸款對總客戶貸款比率為0.69%，較去年底增加9個基點。由於相關減值貸款大部份均以有形抵押品擔保。該行對現行撥備水平感到滿意，並會密切監察市場情況及保持警惕。