恒生銀行：下半年淨息差未見底　全年派息水平視乎盈利及監管條例

恒生銀行（0011）中期少賺4%，派第二次中期息1.1元。受低息環保影響，上半年淨利息收益率按年減少45個基點，至1.51%。財務總監梁永樂相信，淨利息收益率有下行壓力。

他在業績發布會上解釋，去年第三季起，按季比較淨息差水平已開始平穩，惟銀行同業拆息（HIBOR）水平持續低水平，回落至約7至9點子，雖然再跌的空間不大，但估計仍有1、2點子下跌空間。銀行過去積極為資產負債表重新定價，包括以活期存款、發行可轉債等，取代定期存款，以減少利率開支。

下半年淨利息收益率有壓力

他指出，由於上半年已執行相關措施，再做空間有限，加上今年底時亦要發行總損失吸收能力債券（TLAC Bond），及新造保險的收益率較低，亦有再融資需要，均對淨利息收益率有壓力。

不過梁永樂稱，隨著經濟好轉，銀行會就貸款進行重新訂價，以改善收益率，又指淨利息收益率取決息率。惟香港銀行體系結餘水平及外匯儲備充裕，暫時未見加息壓力，相信要待美國聯儲局加息後，才會對淨利息收益率有正面影響。

財務總監梁永樂（左二）相信，下半年淨利息收益率有下行壓力。

署理⾏政總裁兼財富管理及個人銀⾏業務主管關穎嫺亦表示，新冠肺炎出現變種病毒，以至地緣政治緊張局勢帶來之不確定性，仍然對經濟復甦帶來顯著風險，目前之低息環境或會 持續，並繼續對增加淨利息收入帶來挑戰。

另一方面，銀行⼀級資本比率為17.4%，總資本比率為18.9%，預期信貸損失及其他信貸減值提撥之變動⼤幅減少81%，為3.39億元。風險監控總監楊志良表示，銀行資產質素與去年底比變化不大，97.5%屬良好質素的貸款，其餘屬不良或次等貸款，未來會否回撥視乎疫情、經濟展望及其他相關因素，隨著經濟好轉，商業貸款持續復甦，但會加強控制。

難料今年派息水平

提到近日多家內房企業債務有違約風險，楊志良指，整體貸款中有約兩成來自恒生中國，其中與房地產相關的貸款不算高，亦已積極做壓力測試。

派息方面，梁永樂指派息比率一般在50%以上，過往3年派息率亦逾6成，目前難以預測第四季股息水平，主要因為要視乎盈利及相關監管條例。