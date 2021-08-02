女人茅台愛美客港IPO　A股上市翻近三倍　玻尿酸產品毛利率達九成

首個A+H上市醫美股即將誕生，有A股「女人的茅台」之稱的內地醫學美容龍頭企業愛美客技術發展（深圳﹕300896）來港上市，中金及摩根大通為聯席保薦人。

愛美客於去年9月在深圳證券交易所上市，股價由170.83元（人民幣，下同）起步，以今日（2日）收市價642.3元計，累升飆升2.76倍，市值達1,389億元。早前有傳該公司計劃來港集資20億至30億美元（折合約156億至234億港元）。

以銷售額（出廠價）計，中國基於透明質酸的皮膚填充劑 產品市場逐年遞增。（愛美客招股書文件）

毛利率高達92%

據招股書文件顯示，愛美客最早在中國開展醫療美容生物醫用材料自主研發的公司，已將包括基於透明質酸的皮膚填充劑，及聚對二氧環己酮面部埋植線在內的六款醫療美容產品商業化，客戶主要包括醫療機構及經銷商。

據弗若斯特沙利文報告，按銷量計，該公司在2020年已成為中國最大的基於透明質酸的皮膚填充劑供應商，市場份額為27.2%。

收入方面，公司收入由2018年的3.21億元增至2020年的7.093億元；今年首季收入為2.594億元，按年增長超過兩倍。

淨利方面，公司淨利潤從2018年的1.16億元增至2020年的4.335億元，今年首季淨利潤錄得1.661億元，按年增長近三倍。值得一提的是，該公司毛利率按年遞增，今年首季高達92%，皮膚填充劑產品毛利率為92.7%，埋植線產品毛利率高達72.5%。

（資料圖片／歐嘉樂攝）

未來進軍全球肉毒毒素消費市場

據內媒報道，作愛美客98.5%以上的收入都要來自玻尿酸產品，在主營的6款注射用透明質酸鈉類系列產品中，愛美客此次寄希望於二次上市，獲得更多融資，應對日益激烈的外部競爭。

此前愛美客宣布擬以8.86億元收購韓國醫美公司Huons Bio 25.4%股權，此舉愛美客將獲得Huons Bio持有的肉毒毒素相關專利技術，從而進入全球肉毒毒素消費市場。

招股書顯示，該公司的皮膚填充劑、埋植線等產品已上市，而注射用A型肉毒毒素已通過三期臨床試驗。