滙豐CEO祈耀年：續考慮回購　料下半年派息較多

滙豐（0005）今午公布中期業績，行政總裁祈耀年（Noel Quinn）出席分析師會議時指，上半年匯豐各部門均已恢復盈利，其中歐美表現良好。他強調，今年滙豐受惠預期信貸損失的淨回撥，歐洲表現良好，又退出了美國和法國業務，加強亞洲財富管理。又指滙豐將專注於亞洲財富管理的增長，並擴大其在中國的「滙豐聆峰」計劃。雖然滙豐銀行的增長和轉型計劃仍處於早期，但祈耀年對目前的進展感到滿意。

財務總監邵偉信（Ewen Stevenson）稱，滙豐愈來愈重視亞洲市場，在過去幾年滙豐持續減少在發達市場建立的部分敞口。他補充，過去因為不良貸款的原因，美國滙豐融資已經花費了數百億資金，故聚焦亞洲是有道理的，而亞洲地區增長一直相對穩定，並獲得世界第二大經濟體中國的支持。

態度放軟 重新考慮回購

回應分析師對於回購和分派的問題，邵偉信表示滙豐將繼續考慮回購，又指已承諾可持續及健康的派息政策。他指出，「回購將是我們考慮正常化和使用盈餘資本的一種方式。滙豐將在未來幾個季度繼續考慮回購。」他又指，或許有人記得滙豐在全年業績會上曾說今年不會考慮回購，但目前滙豐將會「軟化」保持考慮。

祈耀年補充，他意識到市場對漸進式股息政策的渴望。他預計，2021年和2022年下半年的分派應高於2021年。但他強調，滙豐的派息前景是「可持續派息」，從2022年起分派比率為40%至55%。

對於息口走勢方面，邵偉信指香港同業拆息（HIBOR）在第二季開始回穩，並開始見底。而英國淨利息收入雖然面臨壓力，但次季貸款增長抵銷淨息差收窄。他預計，英國加息最快提前至2022年中，估計該行的利息收入或會在2023年開始受惠。

併購方面，邵偉信透過滙豐考慮就著亞洲財富管理業務進行小型的收購活動，又指考慮以每筆5億美元收購3至4個亞洲財富管理項目，為亞洲地區戰略關鍵。