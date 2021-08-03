調查：三成四受訪港人考慮長期移居

有調查指，本港34%受訪者或考慮長期移居；美國（加州及紐約）則有近四分之一受訪者表示，有意在計劃移居外地時作長期逗留。

全球搬運及搬遷集團七海國際（Seven Seas Worldwide），發表首份《全球移居報告》，探討2021年的全球移居趨勢，受訪者來自香港、英國、澳洲、南非及美國（紐約州及加州）。

報告指，四成六受訪者稱，因疫情相關限制或憂慮，令他們取消移居計劃，惟仍有近六成人打算繼續實行計劃；至於香港及南非，則有近四成（39%）受訪者表示，考慮疫情後在旅遊和人口恢復流動後移居外地。

受訪者首選移居英國

調查又稱，近四分之一受訪者表示希望長期移居（3至5年），選擇短期移居（少於一年）的有約9%；不過香港及南非就再次超越其他市場，三成四受訪者或考慮長期移居。受訪者亦被問及如果有機會，在考慮或計劃移居外地時會希望搬到哪個國家，他們的首選是英國，其次是美國、澳洲、日本及西班牙。

集團預計，疫情期間對移居所累積的壓抑需求將會釋放，最終有可能導致全球搬遷的情況增加，繼而產生連鎖反應，或會推高商品和房地產價格，同時加劇就業市場競爭。

報告基於全球研究機構Censuswide所進行的一項調查，由七海國際委託撰寫。調查於6月4日至6月16日期間進行，向5,026名持有護照的消費者進行調查，確保樣本中至少有25%的受訪者正在考慮或希望移居外地，並至少有一成受訪者視自己為外籍人士。在全部受訪者當中，四成表示此前曾移居外地，超過六分之一（17%）表示曾多於一次移居。