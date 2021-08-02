中電無意派特別息　對本港電力增長有信心

今年是中電控股（0002）成立120年，首席執行官藍凌志指出公司未有計劃派發特別息，又指出公司會繼續穩定兼階段性發展再生能源。按資本開支分攤30年計，並非太龐大；又指出中電曾於2007年研究發展離岸風電場，當時發現經濟上並不可行，而現時技術更成熟，成本亦大幅降低，相信經濟上已變得可行，將與港府繼續研究，假如在港可行，便可以考慮在內地推動離岸風電場。

對於內地煤價高企，藍凌志指出隨著經濟復甦，化石燃料價格上漲，在今年上半年已看到價格顯著上漲，接下來會密切關注價格走勢。

在談及本港業務發展時，中電旗下的中華電力副主席阮蘇少湄指出，上半年在港售電量增加4.4%，由於今年本港經濟表現較預期佳，對今年電力需求增長有信心。至於香港要減少碳排放，她認為要透過發展更多再生能源或從其他區域引入再生能源；又認為在未來10年香港不能使用氫能，會密切留意各國氫能測試工程，關鍵在於供應鏈及經濟效益，要在香港使用或是30年代末或40年代後。

她指出中華電力繼續大力推廣再生能源證書，除塊麗酒店，恒生銀行亦向公司購入再生能源證書；又表示與港燈（2638）持開放態度。