太地伙北京公交集團　改造北京公交維修場成文化商業地標

太古地產（1972）今天與北京市朝陽區人民政府及北京公交集團簽署合作框架協議，計劃攜手將位於三里屯太古里北區北邊、北京市朝陽區新東路2號的北京公交集團維修場站改造成文化商業地標，助力打造北京成為國際消費中心。出席簽約儀式的嘉賓包括北京市朝陽區委員會副書記、區長文獻、北京公交集團總經理朱凱、太古地產中國內地行政總裁彭國邦，以及太古地產零售業務董事韓置。

早在2017年，朝陽區人民政府和北京公交集團已簽訂戰略合作框架協議，以貫徹落實國家主席習近平對疏解首都非核心功能的要求。這次三方簽訂的合作協議在落實2017年戰略合作框架協議的基礎上，更進一步回應了國家商務部及北京市合作推進北京國際消費中心城市建設的規劃，透過改造升級維修場站用地，擴大國際一流商業空間以吸引更多品牌於該區落戶及擴充旗艦店，不斷提升大三里屯商圈的整體商業生態和質素。此舉將進一步發揮三里屯的集聚輻射效應，引領帶動周邊地區發展，藉以提升消費力和國際影響力，將維修場站用地打造成為符合首都城市功能定位的商業文化新地標，為北京建設國際消費中心城市提供政策實踐和實體支持。

協議生效後，太古地產將與北京市朝陽區人民政府和北京公交集團透過成立項目團隊，建立密切的協調溝通機制，緊密合作推動項目落地。

彭國邦表示，作為三里屯商圈的重要參與者，太古地產很榮幸在此打造三里屯太古里。經過多年悉心經營，三里屯太古里已成為全國知名、深受北京市民喜愛的時尚潮流地標，並助力三里屯成為北京首店經濟的核心區域之一。

他指出很高興有機會加深與北京市朝陽區政府的合作，並與北京公交集團共同促成此次意向合作，優化首都產業結構、促進產業升級，為實現北京市政府打造「文化三里屯」和國際消費中心城市的願景作出貢獻。