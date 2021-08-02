美股三大指數高開　道指曾創新高　Tesla升逾5%

美股三大指數在8月首個交易日集體高開，其中納指漲超0.5%。受政策面臨利好消息影響，新能源造車概念股盤初走高。



【2200】道指曾創歷史新高

道指升幅持續擴大，一度升逾7%創歷史新高，最新升近5%，報35100點。

美股郵輪股上升，嘉年華郵輪（CCL.N）漲4%，挪威郵輪（NCLH.N）升3.4%，皇家加勒比郵輪（RCL.N）漲3%；主要因為各郵輪公司於上週陸續恢復航線運行。

新能源車股升幅亦擴大，理想汽車漲逾5%，特斯拉升逾5%，創三個月以來新高、小鵬汽車升4%，蔚來漲超2%。

【2130】三大指數持續向上

數據顯示，截至美股8月2日開盤時，道指漲33.09點，或0.09%，報34968.56點；納指漲85.92點，或0.58%，報14758.60點；標普500指數漲11.60點，或0.26%，報4406.86點。

以五大科技股「FAANG」為例，截至開盤時，臉書（Facebook）漲0.50%；蘋果（Apple）漲0.42%；亞馬遜（Amazon）漲0.76%；奈飛（Netflix）漲0.27%；谷歌（Google）漲0.30%。

晶片股、銀行股、新能源造車概念股、抗疫概念股盤初普遍上漲；航空股、WSB概念股、區塊鏈概念股、中概教育股、中概電商股盤初走勢分化。

新能源造車概念股方面，截至發稿，Tesla漲超3%；蔚來汽車漲超1.8%；理想汽車漲超4%；小鵬汽車漲超5%；法拉第未來跌超1%。

據了解，中共中央政治局7月30日召開會議，會議分析了研究當前經濟形勢並對下半年經濟工作進行了部署。

其中在擴大內需方面，會議要求挖掘中國國內市場潛力，支持新能源汽車加快發展。