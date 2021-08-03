新東方﹕取消公布季績不違反規則　正評估監管對業績影響

新東方（9901）昨日（2日）發出公告，指出因應近期內地監管動態，將原定於昨日舉行的董事會會議及2021財年第四季度業績發布。公司今日（3日）再發出公告，指出作為紐約交易所掛牌的外國私人發行人，據適用於紐交所規則或美國證券法，毋須登載季度業績或年度業績公告。公司須依法在其財政年度結束後4個月（即今年9月30日）內，向美國證券交易委員會公開提交表格20-F年度報告，並獲准在必要時向證交會提交表格12b-25以要求額外延期15日。

公司再指出，由於是按香港上市規則第十九C章在香港第二上市，因此根據香港上市規則公司同樣毋須公布該等刊登文件。因此公司取消董事會會議及登載2021財年第四季業績，並無違返美國或香港任何規則。

公司又指出將盡最大努力於截止日期前，向證交會提交表格20-F年度報告，並在切實可行情況下盡快在香港登載該報告。若公司因任何原因而未能按時提交，將與紐交所商討，以獲得其同意給予補救期，並同樣地將會就其香港合規義務採取適當行動。

公司確認於公告日期，並無掌握任何根據香港上市規則第13.09條，或香港法例第571章證券及期例第XVA部規定須予披露的內幕消息。公司正在評估近期監管發展對其經營業績的影響，並將在未來的適當時間向其股東提供進一步更新資料。